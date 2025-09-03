وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار في التعاملات الآسيوية الأربعاء حيث حافظت على مكاسب الجلسة السابقة المدفوعة بعقوبات أمريكية، في الوقت الذي تتطلع فيه السوق إلى اجتماع مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع.وانخفض سنتا واحدا، أو 0.01 بالمئة مسجلا 69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 65.63 دولار للبرميل.وكان الخام قد ارتفع بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي وسانت كيتس ونيفيس لتهريب تحت ستار أنه نفط .