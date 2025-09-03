Advertisement

إقتصاد

وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط

Lebanon 24
03-09-2025 | 01:23
استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الأربعاء حيث حافظت على مكاسب الجلسة السابقة المدفوعة بعقوبات أمريكية، في الوقت الذي تتطلع فيه السوق إلى اجتماع مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع.
وانخفض خام برنت سنتا واحدا، أو 0.01 بالمئة مسجلا 69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 65.63 دولار للبرميل.

وكان الخام قد ارتفع بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.
