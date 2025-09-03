30
إقتصاد
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
03-09-2025
|
01:23
استقرت أسعار
النفط
في التعاملات الآسيوية الأربعاء حيث حافظت على مكاسب الجلسة السابقة المدفوعة بعقوبات أمريكية، في الوقت الذي تتطلع فيه السوق إلى اجتماع مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع.
وانخفض
خام برنت
سنتا واحدا، أو 0.01 بالمئة مسجلا 69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 65.63 دولار للبرميل.
وكان الخام قد ارتفع بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت
الولايات المتحدة
عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي
العراق
وسانت كيتس ونيفيس لتهريب
النفط الإيراني
تحت ستار أنه نفط
عراقي
.
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
03/09/2025 14:41:16
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ترقب المستثمرين.. النفط يلامس قمة 3 أسابيع
Lebanon 24
وسط ترقب المستثمرين.. النفط يلامس قمة 3 أسابيع
03/09/2025 14:41:16
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
استقرار في أسعار النفط
03/09/2025 14:41:16
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّب فرنسي لاجتماع الحكومة وسط انطباعات متشائمة
Lebanon 24
ترقّب فرنسي لاجتماع الحكومة وسط انطباعات متشائمة
03/09/2025 14:41:16
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 2035".. لبنان يرفع سقف طموحاته الاقتصادية أمام العرب
Lebanon 24
"لبنان 2035".. لبنان يرفع سقف طموحاته الاقتصادية أمام العرب
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
Lebanon 24
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
07:00 | 2025-09-03
03/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
Lebanon 24
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
06:22 | 2025-09-03
03/09/2025 06:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يزيح سندات الخزانة الأميركية.. العالم أمام نظام مالي جديد
Lebanon 24
الذهب يزيح سندات الخزانة الأميركية.. العالم أمام نظام مالي جديد
06:00 | 2025-09-03
03/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
Lebanon 24
"أبو عبيدة" في لبنان.. قياديّ سكنَ بيروت وغزة
10:30 | 2025-09-02
02/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
Lebanon 24
بالصورة... إصابة ريم السعيدي بفيروس: تغلب علي
10:54 | 2025-09-02
02/09/2025 10:54:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
Lebanon 24
بعد اغتيال أبو عبيدة.. تقرير بريطاني يكشف وضع "حماس"
10:00 | 2025-09-02
02/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
07:00 | 2025-09-03
"لبنان 2035".. لبنان يرفع سقف طموحاته الاقتصادية أمام العرب
07:00 | 2025-09-03
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد سوق العمل: من التحديات إلى الفرص
07:00 | 2025-09-03
اليوان الصيني في صعود.. رسالة اقتصادية وجيوسياسية إلى واشنطن
06:22 | 2025-09-03
مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين
06:00 | 2025-09-03
الذهب يزيح سندات الخزانة الأميركية.. العالم أمام نظام مالي جديد
05:43 | 2025-09-03
TerraPay وOMT.. شراكة استراتيجية تعزز حضور لبنان في الأسواق العالمية
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 14:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
