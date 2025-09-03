Advertisement

إقتصاد

أزمة طاقة في بريطانيا.. اعتماد كبير على النفط المستورد

03-09-2025 | 10:00
حذر قادة قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة من أن البلاد قد تضطر إلى استيراد 70% من احتياجاتها من النفط والغاز بحلول نهاية العقد الحالي إذا لم يتم الاستثمار المستدام في القطاع.
ويأتي هذا التحذير بعد تقرير أشار إلى أن إنتاج بحر الشمال انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي عام 2024، ما أدى إلى اعتماد المملكة على الاستيراد لتلبية أكثر من 40% من احتياجاتها من الطاقة.

ورغم ذلك، أكدت هيئة الطاقة البحرية البريطانية أن هناك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز يمكن استغلالها إذا وُجد دعم مستمر للقطاع، مشددة على ضرورة الاستثمار لضمان الأمن الطاقوي للمملكة في المستقبل.
 
(إقتصاد سكاي نيوز)
