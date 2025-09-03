أزمة طاقة في بريطانيا.. اعتماد كبير على النفط المستورد

Advertisement

حذر قادة قطاع في المتحدة من أن البلاد قد تضطر إلى استيراد 70% من احتياجاتها من والغاز بحلول نهاية العقد الحالي إذا لم يتم الاستثمار المستدام في القطاع.ويأتي هذا التحذير بعد تقرير أشار إلى أن إنتاج انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي عام 2024، ما أدى إلى اعتماد المملكة على الاستيراد لتلبية أكثر من 40% من احتياجاتها من الطاقة.ورغم ذلك، أكدت البحرية أن هناك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز يمكن استغلالها إذا وُجد دعم مستمر للقطاع، مشددة على ضرورة الاستثمار لضمان الأمن الطاقوي للمملكة في .