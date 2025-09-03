29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أزمة طاقة في بريطانيا.. اعتماد كبير على النفط المستورد
Lebanon 24
03-09-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر قادة قطاع
النفط والغاز
في
المملكة
المتحدة من أن البلاد قد تضطر إلى استيراد 70% من احتياجاتها من
النفط
والغاز بحلول نهاية العقد الحالي إذا لم يتم الاستثمار المستدام في القطاع.
Advertisement
ويأتي هذا التحذير بعد تقرير أشار إلى أن إنتاج
بحر الشمال
انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي عام 2024، ما أدى إلى اعتماد المملكة على الاستيراد لتلبية أكثر من 40% من احتياجاتها من الطاقة.
ورغم ذلك، أكدت
هيئة الطاقة
البحرية
البريطانية
أن هناك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز يمكن استغلالها إذا وُجد دعم مستمر للقطاع، مشددة على ضرورة الاستثمار لضمان الأمن الطاقوي للمملكة في
المستقبل
.
(إقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لا أزمة دواء رغم الحملة الممنهجة
Lebanon 24
نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات: لا أزمة دواء رغم الحملة الممنهجة
03/09/2025 18:48:39
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
03/09/2025 18:48:39
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين "بطاقة لا تُلعب إلا مرة واحدة"
Lebanon 24
بريطانيا: الاعتراف بدولة فلسطين "بطاقة لا تُلعب إلا مرة واحدة"
03/09/2025 18:48:39
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: الهند لا تشتري النفط الروسي وحسب بل تبيعه وسنزيد عليها الرسوم بدرجة كبيرة
Lebanon 24
ترامب: الهند لا تشتري النفط الروسي وحسب بل تبيعه وسنزيد عليها الرسوم بدرجة كبيرة
03/09/2025 18:48:39
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط والغاز
هيئة الطاقة
البريطانية
بحر الشمال
سكاي نيوز
البريطاني
المستقبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
Lebanon 24
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
10:05 | 2025-09-03
03/09/2025 10:05:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
Lebanon 24
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
10:01 | 2025-09-03
03/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
09:00 | 2025-09-03
03/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة خلال 2025.. البرازيل تستعد لطرح سندات دولارية
Lebanon 24
للمرة الثالثة خلال 2025.. البرازيل تستعد لطرح سندات دولارية
09:00 | 2025-09-03
03/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج
Lebanon 24
معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج
08:46 | 2025-09-03
03/09/2025 08:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
Lebanon 24
اغتيال نصرالله.. الموساد يكشف تفاصيل عملية أيلول
12:14 | 2025-09-02
02/09/2025 12:14:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
02:45 | 2025-09-03
03/09/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
Lebanon 24
بالأسماء.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
13:29 | 2025-09-02
02/09/2025 01:29:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
Lebanon 24
وهاب يُحذّر: شدوا الأحزمة.. أسابيع صعبة
07:38 | 2025-09-03
03/09/2025 07:38:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
Lebanon 24
قطاع يدر آلاف الدولارات على لبنان.. وتوقعات أكبر
14:30 | 2025-09-02
02/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:05 | 2025-09-03
الدولار تحت الضغط: توقعات بضعف مستمر مع جدل استقلالية الفيدرالي
10:01 | 2025-09-03
خلفيات التعميم 170 وتحديد حدود الصلاحيات
09:00 | 2025-09-03
الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة والصين أمام تحدي التنافس والتعاون
09:00 | 2025-09-03
للمرة الثالثة خلال 2025.. البرازيل تستعد لطرح سندات دولارية
08:46 | 2025-09-03
معرض الصناعة الوطنية 2025: محطة جديدة لدعم الاقتصاد المنتج
08:19 | 2025-09-03
قرار لوزير الماليّة يتعلّق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
03/09/2025 18:48:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24