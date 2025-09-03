Advertisement

إقتصاد

الطلب يتصاعد والتوظيف يرتفع.. اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا قويًا

Lebanon 24
03-09-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1412531-638925308152195328.jpg
Doc-P-1412531-638925308152195328.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه خلال أغسطس الماضي للشهر الـ16 على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
Advertisement

وعزا المؤشر، الذي يرصده "بنك الرياض"، النمو إلى توسع نشاط الأعمال التجارية بمعدل أسرع قليلا مقارنة بتموز 2025، مدفوعا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع تاريخي قوي آخر في معدلات التوظيف.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي 56.4 نقطة في أب 2025، وهو أعلى بقليل من قراءة يوليو 2025 التي بلغت 56.3 نقطة، وبعد أن سجل مستوى أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وشهدت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج زيادة في أب 2025، ما ساهم في زيادة أخرى في أسعار المشتريات، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب يلوّح بعقوبات نفطية شاملة على روسيا.. والصين تسجّل نمواً مفاجئاً
lebanon 24
04/09/2025 01:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"دي إتش إل" تحقق نموًا قويًا في الأرباح التشغيلية وصافي الربح للربع الثاني
lebanon 24
04/09/2025 01:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم الضغوط العالمية.. سوق المجوهرات الأميركية يسجل نموًا لافتًا
lebanon 24
04/09/2025 01:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية
lebanon 24
04/09/2025 01:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

بنك الرياض

السعودية

الرئيسي

السعود

الرياض

روسيا

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:02 | 2025-09-03
15:39 | 2025-09-03
13:09 | 2025-09-03
10:05 | 2025-09-03
10:01 | 2025-09-03
10:00 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24