إقتصاد
الطلب يتصاعد والتوظيف يرتفع.. اقتصاد السعودية غير النفطي يسجل نموًا قويًا
Lebanon 24
03-09-2025
|
15:30
واصل القطاع الخاص غير النفطي في
السعودية
نموه خلال
أغسطس
الماضي للشهر الـ16 على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
وعزا المؤشر، الذي يرصده "
بنك الرياض
"، النمو إلى توسع نشاط الأعمال التجارية بمعدل أسرع قليلا مقارنة بتموز 2025، مدفوعا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع تاريخي قوي آخر في معدلات التوظيف.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات
الرئيسي
56.4 نقطة في أب 2025، وهو أعلى بقليل من قراءة يوليو 2025 التي بلغت 56.3 نقطة، وبعد أن سجل مستوى أعلى بكثير من مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وشهدت عمليات شراء مستلزمات الإنتاج زيادة في أب 2025، ما ساهم في زيادة أخرى في أسعار المشتريات، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار البيع. (روسيا اليوم)
