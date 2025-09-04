الذهب عند مستوى قياسي.. كم سجل؟

Advertisement

استقر سعر اليوم الخميس قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا عند 3578.50 دولار للأونصة أمس، مدعومًا بحالة ضبابية اقتصادية عالمية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية. وبحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 3561.97 دولار، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة لتسليم كانون الأول 0.4% إلى 3619.40 دولار.وجاءت تحركات الذهب بعد إعلان الأميركية عن انخفاض الوظائف الشاغرة أكثر من المتوقع إلى 7.181 مليون وظيفة في يوليو، وهو ما عزز توقعات السوق بخفض الفائدة الأميركية قريبًا. ويشير موقع "فيد ووتش" إلى أن احتمالية خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر ارتفعت إلى 97% بعد البيانات، مقارنة بـ92% قبل صدورها. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية المقررة غدًا الجمعة، وسط توقعات بنموها بمعدل 78 ألف وظيفة.وعلى صعيد النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 41.19 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1423.63 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.6% إلى 1140.50 دولار.