أسواق الخليج تتأثر بتقلبات الفائدة الأميركية وأسعار النفط

هبطت غالبية أسواق الأسهم الرئيسة في في ختام تداولات الأسبوع، رغم تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية يوم الجمعة.وأوضح عدد من مسؤولي الفيدرالي أن مخاوف سوق العمل ما زالت تعزز قناعتهم بأن خفض الفائدة بات وشيكاً، فيما أشار الحاكم كريستوفر والر إلى ضرورة خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي هذا الشهر، وفق وكالة «رويترز».ويحمل موقف الفيدرالي تداعيات مهمة على اقتصادات الخليج، حيث ترتبط غالبية العملات بالدولار، ما يجعله مرجعاً أساسياً لاستقرار السياسة النقدية في المنطقة.وارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10656 بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد بنسبة 2 في المائة عند 94.85 .في حين صعد سهم «إعمار العقارية» 1.8 في المائة ليقود مؤشر بورصة دبي للإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة. واختتم مؤشر بورصة قطر التعاملات منخفضاً 0.4 في المائة عند أدنى مستوى إغلاق منذ 21 .وتراجع سهم «بنك التجاري» 0.9 في المائة، ليقود مؤشر بورصة الإمارة للإغلاق على انخفاض بنسبة 0.2 في المائة.وتراجعت أسعار يوم الخميس بنحو 1 في المائة، مواصلة خسائرها التي تجاوزت 2 في المائة في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون اجتماعاً مرتقباً لمجموعة « بلس» لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج نهاية الأسبوع. (الشرق الأوسط)