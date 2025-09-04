Advertisement

إقتصاد

أسواق الخليج تتأثر بتقلبات الفائدة الأميركية وأسعار النفط

Lebanon 24
04-09-2025 | 15:14
هبطت غالبية أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج في ختام تداولات الأسبوع، رغم تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية غير الزراعية يوم الجمعة.
وأوضح عدد من مسؤولي الفيدرالي أن مخاوف سوق العمل ما زالت تعزز قناعتهم بأن خفض الفائدة بات وشيكاً، فيما أشار الحاكم كريستوفر والر إلى ضرورة خفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي هذا الشهر، وفق وكالة «رويترز».

ويحمل موقف الفيدرالي تداعيات مهمة على اقتصادات الخليج، حيث ترتبط غالبية العملات بالدولار، ما يجعله مرجعاً أساسياً لاستقرار السياسة النقدية في المنطقة.

وارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 10656 بقيادة سهم «مصرف الراجحي» الذي صعد بنسبة 2 في المائة عند 94.85 ريال.

في حين صعد سهم «إعمار العقارية» 1.8 في المائة ليقود مؤشر بورصة دبي للإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة. واختتم مؤشر بورصة قطر التعاملات منخفضاً 0.4 في المائة عند أدنى مستوى إغلاق منذ 21 تموز.

وتراجع سهم «بنك أبوظبي التجاري» 0.9 في المائة، ليقود مؤشر بورصة الإمارة للإغلاق على انخفاض بنسبة 0.2 في المائة.

وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس بنحو 1 في المائة، مواصلة خسائرها التي تجاوزت 2 في المائة في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون اجتماعاً مرتقباً لمجموعة «أوبك بلس» لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج نهاية الأسبوع. (الشرق الأوسط)
 
