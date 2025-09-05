تركيا تعرض رؤيتها الاقتصادية: استثمارات خضراء وشراكات مع الخليج

Advertisement

تسعى إلى تكريس موقعها كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مستندة إلى موقعها الجغرافي، بنيتها التحتية المتقدمة، وقاعدتها البشرية الشابة. وفي حوار مع بودكاست "حوار وقرار" على CNN الاقتصادية، كشف داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة ، عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لبلاده.تركيا تولّد حالياً نحو 60% من طاقتها من مصادر متجددة، وتطمح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053. هذا التوجه يفتح أبواباً واسعة للاستثمار في الطاقة النظيفة، السيارات الكهربائية، والتقنيات البيئية.في قطاع التكنولوجيا، تعمل تركيا على نشر شبكات 5G ودعم بيئة ريادة الأعمال. حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة تجاوز 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات، لتصبح البلاد في المرتبة الثانية عشرة أوروبياً من حيث قوة النظام البيئي.منذ 2003 تحولت تركيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، حيث تساهم الشركات الأجنبية بحوالي 30% من الصادرات بما يعادل 60 مليار دولار سنوياً.ارتفع عدد العاملين في الشركات الأجنبية من نصف مليون عام 2006 إلى 1.3 مليون موظف في 2022، فيما يُصنف 60% من صادراتها ضمن الصناعات المتوسطة والعالية التقنية.تركيا تعمل على استقطاب صناديق استثمار عالمية، إلى جانب إنشاء صناديق محلية مرنة، مستفيدة من سوق داخلي ضخم يضم 85 مليون نسمة نصفهم من الشباب.الحكومة أطلقت برامج تحفيزية بقيمة 30 مليار دولار لمشاريع التكنولوجيا العالية، خاصة في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.منذ 2003 شكّلت استثمارات دول مجلس التعاون أكثر من 8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا. ومع توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع ، ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار مع توسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية.ورداً على المخاوف من تراجع الليرة، أكد داغلي أوغلو أن الاستثمارات الأجنبية بطبيعتها طويلة المدى وأن اعتماد الاقتصاد على التصدير يقلل من أثر تقلبات العملة.تركيا تخرج سنوياً أكثر من 900 ألف طالب جامعي في تخصصات تقنية وإدارية، ما يجعلها مركزاً إقليمياً للمواهب ومقصداً جذاباً للشركات العالمية الباحثة عن كفاءات شابة.