تركيا تعرض رؤيتها الاقتصادية: استثمارات خضراء وشراكات مع الخليج

تسعى تركيا
إلى تكريس موقعها كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مستندة إلى موقعها الجغرافي، بنيتها التحتية المتقدمة، وقاعدتها البشرية الشابة. وفي حوار مع بودكاست "حوار وقرار" على CNN الاقتصادية، كشف بوراك
داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية
، عن تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لبلاده.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تركيا تولّد حالياً نحو 60% من طاقتها من مصادر متجددة، وتطمح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053. هذا التوجه يفتح أبواباً واسعة للاستثمار في الطاقة النظيفة، السيارات الكهربائية، والتقنيات البيئية.
الرقمنة والشركات الناشئة
في قطاع التكنولوجيا، تعمل تركيا على نشر شبكات 5G ودعم بيئة ريادة الأعمال. حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة تجاوز 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات، لتصبح البلاد في المرتبة الثانية عشرة أوروبياً من حيث قوة النظام البيئي.
التصنيع وسلاسل القيمة العالمية
منذ 2003 تحولت تركيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، حيث تساهم الشركات الأجنبية بحوالي 30% من الصادرات بما يعادل 60 مليار دولار سنوياً.
الوظائف ونقل التكنولوجيا
ارتفع عدد العاملين في الشركات الأجنبية من نصف مليون عام 2006 إلى 1.3 مليون موظف في 2022، فيما يُصنف 60% من صادراتها ضمن الصناعات المتوسطة والعالية التقنية.
صناديق رأس المال الجريء
تركيا تعمل على استقطاب صناديق استثمار عالمية، إلى جانب إنشاء صناديق محلية مرنة، مستفيدة من سوق داخلي ضخم يضم 85 مليون نسمة نصفهم من الشباب.
إصلاحات وحوافز
الحكومة أطلقت برامج تحفيزية بقيمة 30 مليار دولار لمشاريع التكنولوجيا العالية، خاصة في الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.
شراكات خليجية متنامية
منذ 2003 شكّلت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي
أكثر من 8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا. ومع توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
، ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار مع توسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية.
تقلبات العملة
ورداً على المخاوف من تراجع الليرة، أكد داغلي أوغلو أن الاستثمارات الأجنبية بطبيعتها طويلة المدى وأن اعتماد الاقتصاد التركي
على التصدير يقلل من أثر تقلبات العملة.
رأس المال البشري
تركيا تخرج سنوياً أكثر من 900 ألف طالب جامعي في تخصصات تقنية وإدارية، ما يجعلها مركزاً إقليمياً للمواهب ومقصداً جذاباً للشركات العالمية الباحثة عن كفاءات شابة.