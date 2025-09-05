Advertisement

إقتصاد

أسعار النفط.. تتأثر نزولا بزيادة المعروض ومخزون الخام الأميركي

Lebanon 24
05-09-2025 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1413113-638926671843604806.png
Doc-P-1413113-638926671843604806.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل خسارة أسبوعية هي الأولى منذ ثلاثة أسابيع، وسط تنامي توقعات زيادة المعروض ومفاجأة في ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، مما أثار المخاوف حول الطلب العالمي.
Advertisement

بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً قدره 10 سنتات أو 0.15% ليصل إلى 66.89 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً أو 0.20% ليستقر عند 63.35 دولار للبرميل. على أساس أسبوعي، انخفض برنت بنسبة 1.78% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% حتى الآن.

وأشارت مذكرة بحثية لمحللي إيه.إن.زد إلى أن النفط يظل تحت ضغط مستمر بسبب مخاوف زيادة إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم روسيا ودولاً أخرى، لاستعادة حصته السوقية التي فقدها لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي خلال السنوات الماضية.

وأكدت مصادر لوكالة رويترز أن ثمانية أعضاء في أوبك+ سيبحثون زيادة إنتاج النفط خلال اجتماع الأحد المقبل، ما يعني البدء في إلغاء الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 1.6% من الطلب العالمي، قبل الموعد المقرر سابقاً.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بسحب مليوني برميل، ما يعكس تأثير أعمال الصيانة في المصافي الأميركية.

وأكد محللو بي.إم.آي أن قوة قطاع التكرير كانت داعماً رئيسياً للأسعار، لكن من المرجح أن تتراجع هوامش التكرير في الأشهر المقبلة مع تباطؤ الطلب العالمي وتزايد أعمال صيانة المصافي، مما سيقلل الحاجة إلى النفط الخام. ومع ذلك، يبقى خطر العرض قائماً، حيث حذر البيت الأبيض من استمرار أوروبا في شراء النفط الروسي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
 
(اقتصاد سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أسواق الخليج تتأثر بتقلبات الفائدة الأميركية وأسعار النفط
lebanon 24
05/09/2025 18:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
​أسعار النفط​ تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
lebanon 24
05/09/2025 18:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع آمال السلام الروسي - الأوكراني.. أسعار النفط تتأثر
lebanon 24
05/09/2025 18:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نظارت تشرشل معروضة للبيع.. بهذا السعر
lebanon 24
05/09/2025 18:29:20 Lebanon 24 Lebanon 24

البيت الأبيض

برميل يوميا

سكاي نيوز

أوروبا

رويترز

روسيا

تكساس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
09:09 | 2025-09-05
08:00 | 2025-09-05
07:44 | 2025-09-05
06:14 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24