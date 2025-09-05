Advertisement

إقتصاد

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب مئات المشاريع الصناعية

Lebanon 24
05-09-2025 | 12:55
A-
A+

Doc-P-1413313-638926992078657280.jpg
Doc-P-1413313-638926992078657280.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استطاعت جمع استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار.

وأفاد المركز بأن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن عن إبرام 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا خلال الـ 38 شهرًا الماضية، ضمن المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار.
Advertisement

وتشمل هذه المشروعات قطاعات متنوعة مثل: الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والسيارات، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة كوجهة جاذبة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، أكد جمال الدين تطلعه الدائم إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيز خاص على الاستثمارات الصينية، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية في الصين الشهر الماضي.

وشهدت تلك الجولة توقيع 6 مشروعات جديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب بروتوكولات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية الرائدة، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات مستقبلية في مجالات التصنيع واللوجستيات.

وأشار إلى أن هناك عدة مشروعات واعدة قيد التفاوض، متوقعاً أن تُسهم في تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية عبر موقع مصر الاستراتيجي.
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كيف علّقت قناة السويس على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأميركية؟
lebanon 24
05/09/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المنطقة الصناعية جنوب لبنان غايتها طرد السكان
lebanon 24
05/09/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية المصري: مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر (رويترز)
lebanon 24
05/09/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن وزير المالية المصري: مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر
lebanon 24
05/09/2025 21:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة العامة

مجلس الوزراء

روسيا اليوم

الأوروبي

عبر موقع

الصينية

قناة ال

أوروبي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-09-05
10:42 | 2025-09-05
09:09 | 2025-09-05
08:00 | 2025-09-05
07:44 | 2025-09-05
06:14 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24