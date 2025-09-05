المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب مئات المشاريع الصناعية

Advertisement

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استطاعت جمع استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار.وأفاد المركز بأن وليد جمال الدين، رئيس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن عن إبرام 311 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا خلال الـ 38 شهرًا الماضية، ضمن المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار.وتشمل هذه المشروعات قطاعات متنوعة مثل: الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والسيارات، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة كوجهة جاذبة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.وفي وقت سابق، أكد جمال الدين تطلعه الدائم إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تركيز خاص على الاستثمارات ، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الترويجية للمنطقة الاقتصادية في الشهر الماضي.وشهدت تلك الجولة توقيع 6 مشروعات جديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب بروتوكولات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية الرائدة، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات مستقبلية في مجالات التصنيع واللوجستيات.وأشار إلى أن هناك عدة مشروعات واعدة قيد التفاوض، متوقعاً أن تُسهم في تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والصين، وفتح جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية مصر الاستراتيجي.(روسيا اليوم)