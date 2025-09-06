Advertisement

إقتصاد

بسبب خسائر أسهم شركات التكنولوجيا.. تراجع أسهم وول ستريت

Lebanon 24
06-09-2025 | 00:40
تراجع مؤشر "إس أند بي 500" عن مستواه القياسي الذي حققه يوم الخميس، حيث أسهمت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، على رأسها "إنفيديا"، في تراجع المؤشر، ما كبح الزيادة التي شهدتها شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات بعد ارتفاع سجلته شركة  "برودكوم".
انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.3% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له سابقاً خلال الجلسة. في المقابل، ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.1%. وانخفض مؤشر مجموعة الشركات السبع الكبرى بنسبة 0.3%. 

بلغ مؤشر "Cboe VIX" حوالي 15 نقطة، وانخفضت عائدات سندات الخزانة إلى 4.07% بعد صدور بيانات أقل إيجابية من المتوقع في سوق العمل.

انخفض سهم "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم، بنسبة 2.70%، وذلك بعد تقارير تُفيد بأن الشركة تساعد شركة "أوبن إيه أي" في تصميم وإنتاج رقاقة معالجة الذكاء الاصطناعي. كما انخفض سهم "AMD" بنسبة 6.6%، بينما تراجع سهم "مايكروسوفت" 2.6%.

بينما كانت "إنفيديا" السبب الرئيسي في تراجع مؤشر "إس أند بي 500"، فقد شهدت شركات أخرى، التي يعتمد أداؤها على التقلبات الاقتصادية، أداءً ضعيفاً، حيث انخفضت أسهم قطاعي الطاقة والخدمات المالية بأكثر من 1.8%. 

أدى صدور بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي إلى تعزيز توقعات خفض الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكنه زاد من عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الذكاء الاصطناعي

الخدمات المالية

سندات الخزانة

مايكروسوفت

وول ستريت

الفيدرالي

الرئيسي

