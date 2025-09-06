بسبب خسائر أسهم شركات التكنولوجيا.. تراجع أسهم وول ستريت

Advertisement

تراجع مؤشر "إس أند بي 500" عن مستواه القياسي الذي حققه يوم الخميس، حيث أسهمت خسائر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، على رأسها "إنفيديا"، في تراجع المؤشر، ما كبح الزيادة التي شهدتها شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات بعد ارتفاع سجلته شركة "برودكوم".انخفض مؤشر "S&P 500" بنسبة 0.3% بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له سابقاً خلال الجلسة. في المقابل، ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.1%. وانخفض مؤشر مجموعة الشركات السبع الكبرى بنسبة 0.3%.بلغ مؤشر "Cboe VIX" حوالي 15 نقطة، وانخفضت عائدات إلى 4.07% بعد صدور بيانات أقل إيجابية من المتوقع في سوق العمل.انخفض سهم "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم، بنسبة 2.70%، وذلك بعد تقارير تُفيد بأن الشركة تساعد شركة " إيه أي" في تصميم وإنتاج رقاقة معالجة . كما انخفض سهم "AMD" بنسبة 6.6%، بينما تراجع سهم " " 2.6%.بينما كانت "إنفيديا" السبب في تراجع مؤشر "إس أند بي 500"، فقد شهدت شركات أخرى، التي يعتمد أداؤها على التقلبات الاقتصادية، أداءً ضعيفاً، حيث انخفضت أسهم قطاعي الطاقة والخدمات المالية بأكثر من 1.8%.أدى صدور بيانات سوق العمل الأسبوع الماضي إلى تعزيز توقعات خفض الفائدة من قبل ، لكنه زاد من عدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي.