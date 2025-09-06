بسبب الذكاء الاصطناعي.. غرامة بـ1.5 مليار دولار على هذه الشركة

Advertisement

وافقت شركة "أنثروبيك" على دفع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى رفعها عدد من الكتاب في ، بتهمة استخدام مؤلفاتهم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج التي طورتها.وقال محامي المدّعين جاستن إن "هذه التسوية التاريخية تتجاوز أي تعويض معروف سابقا في قضايا حقوق النشر. إنها الأولى من نوعها في عصر الذكاء الاصطناعي".