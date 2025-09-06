Advertisement

إقتصاد

بسبب الذكاء الاصطناعي.. غرامة بـ1.5 مليار دولار على هذه الشركة

Lebanon 24
06-09-2025 | 09:36
وافقت شركة "أنثروبيك" على دفع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار لتسوية دعوى رفعها عدد من الكتاب في الولايات المتحدة، بتهمة استخدام مؤلفاتهم بشكل غير قانوني لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها.
وقال محامي المدّعين جاستن نيلسون إن "هذه التسوية التاريخية تتجاوز أي تعويض معروف سابقا في قضايا حقوق النشر. إنها الأولى من نوعها في عصر الذكاء الاصطناعي".
 
وتعود القضية إلى دعوى جماعية رفعها الكتّاب أندريا بارتز وتشارلز غريبر وكيرك والاس جونسون اتهموا فيها الشركة بنسخ كتبهم بشكل غير قانوني لتدريب روبوت المحادثة كلود Claude، منافس تشات جي بي تي ChatGPT. (سكاي نيوز عربية) 
