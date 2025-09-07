Advertisement

إقتصاد

أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:00
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)  إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ظلت تتحرك حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين تقريبا في أغسطس إذ قابل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية تراجعا في تكلفة الحبوب ومنتجات الألبان.
وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو على أساس بيانات معدلة. كما ارتفع 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

وهذا هو أعلى مستوى منذ شباط 2023 لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن الذروة المسجلة في آذار 2022 عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وارتفعت أسعار الزيوت النباتية 1.4 بالمئة في آب لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتلقت زيوت النخيل ودوار الشمس وبذور اللفت دعما من خطط إندونيسيا لزيادة ترخيص الوقود الحيوي، بينما انخفض زيت الصويا نتيجة لتوقعات بوفرة المعروض.
