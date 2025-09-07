أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر

Advertisement

قالت التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ظلت تتحرك حول أعلى مستوياتها في أكثر من عامين تقريبا في إذ قابل ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية تراجعا في تكلفة الحبوب ومنتجات الألبان.وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 130.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 130.0 نقطة في يوليو على أساس بيانات معدلة. كما ارتفع 6.9 بالمئة على أساس سنوي.وهذا هو أعلى مستوى منذ شباط 2023 لكنه لا يزال أقل بنسبة 18.8 بالمئة عن الذروة المسجلة في آذار 2022 عقب الأزمة الروسية .