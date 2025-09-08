29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
08-09-2025
|
00:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار
النفط
اليوم الاثنين في التعاملات المبكرة، لتعوض خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت "أوبك+" مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارا من تشرين الأول نظرا لتوقع ضعف الطلب العالمي.
Advertisement
وارتفع خام
برنت 34 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 65.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.5% إلى 62.17 دولار للبرميل.
انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من 3% الأسبوع الماضي.
مواضيع ذات صلة
أسعار النفط تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
Lebanon 24
أسعار النفط تواصل خسائرها بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج بأيلول ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي (رويترز)
08/09/2025 10:21:47
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
Lebanon 24
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
08/09/2025 10:21:47
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق
Lebanon 24
اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق
08/09/2025 10:21:47
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بفعل زيادة إنتاج أوبك وتوترات التجارة.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
بفعل زيادة إنتاج أوبك وتوترات التجارة.. تراجع في أسعار النفط
08/09/2025 10:21:47
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وارتفع خام
خام برنت
تكساس
غرين
سيين
أوبك
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
Lebanon 24
بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
02:04 | 2025-09-08
08/09/2025 02:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
23:00 | 2025-09-07
07/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
Lebanon 24
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
16:03 | 2025-09-07
07/09/2025 04:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط.. ما السبب؟
Lebanon 24
انقطاع الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط.. ما السبب؟
14:25 | 2025-09-07
07/09/2025 02:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها دولة عربية… هذه أبرز 5 دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية!
Lebanon 24
من بينها دولة عربية… هذه أبرز 5 دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية!
06:45 | 2025-09-07
07/09/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
Lebanon 24
100 ألف سيارة تعبر عليه يوميا.. توسعة أوتوستراد جونية انطلقت وعطية يكشف التفاصيل
09:30 | 2025-09-07
07/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
Lebanon 24
خبرٌ سار لعشّاق الشتاء.. هكذا سيكون الطقس غدًا
16:06 | 2025-09-07
07/09/2025 04:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
Lebanon 24
رسالة من رئاسة الجمهورية الى جعجع
14:50 | 2025-09-07
07/09/2025 02:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
14:00 | 2025-09-07
07/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:04 | 2025-09-08
بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
23:00 | 2025-09-07
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
16:03 | 2025-09-07
الحكومة المصرية تخطط لخفض ديونها إلى أدنى مستوى في تاريخها
14:25 | 2025-09-07
انقطاع الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط.. ما السبب؟
06:45 | 2025-09-07
من بينها دولة عربية… هذه أبرز 5 دول تستورد المنتجات الدوائية الروسية!
03:45 | 2025-09-07
في لبنان.. "فواتير مالية تحت الرقابة"
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
08/09/2025 10:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24