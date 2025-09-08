Advertisement

إقتصاد

بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
08-09-2025 | 00:44
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين في التعاملات المبكرة، لتعوض خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت "أوبك+" مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارا من تشرين الأول نظرا لتوقع ضعف الطلب العالمي.
وارتفع خام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 65.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.5% إلى 62.17 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من 3% الأسبوع الماضي.
