بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج.. ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار اليوم الاثنين في التعاملات المبكرة، لتعوض خسائر الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت "أوبك+" مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج لكن بوتيرة أبطأ اعتبارا من تشرين الأول نظرا لتوقع ضعف الطلب العالمي.برنت 34 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 65.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.5% إلى 62.17 دولار للبرميل.انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة، إذ أثر ضعف تقرير الوظائف الأميركي على توقعات الطلب على الطاقة. وخسرا أكثر من 3% الأسبوع الماضي.