بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة

Advertisement

ظلت أسعار قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار بدعم تنامي التوقعات بخفض الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر عقب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 3626.10 دولار، نقلاً عن وكالة " ".