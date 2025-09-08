30
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
إقتصاد
بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
Lebanon 24
08-09-2025
|
02:04
ظلت أسعار
الذهب
قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار بدعم تنامي التوقعات بخفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر عقب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.7% إلى 3626.10 دولار، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
