إقتصاد

الذهب يحطم الأرقام القياسية متجاوزاً 3600 دولار للأونصة

Lebanon 24
08-09-2025 | 09:00
سجل الذهب ارتفاعاً تاريخياً يوم الاثنين بعدما تجاوز حاجز 3600 دولار للأونصة، في ظل تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل عقب صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% ليصل إلى 3612.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:41 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق مستوى قياسياً جديداً بلغ 3616.64 دولار. أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لتسليم كانون الأول فاستقرت عند 3653.10 دولار للأونصة.

وسجّل المعدن الأصفر مكاسب قوية بلغت 37% منذ بداية عام 2025، مواصلاً أداءً صعودياً لافتاً بعد ارتفاعه بنسبة 27% في 2024. ويعود هذا الارتفاع المتواصل إلى مجموعة عوامل أبرزها: ضعف الدولار الأميركي، عمليات شراء واسعة النطاق من البنوك المركزية، السياسة النقدية التيسيرية، إضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.

هذا الارتفاع القياسي يضع الذهب في صدارة الملاذات الآمنة التي يقبل عليها المستثمرون، خاصة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتزايد المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
