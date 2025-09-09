دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً للثروات الخاصة

Advertisement

أكد التقرير الجديد الذي أصدره ، ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي" تحت عنوان "التحوّل نحو رؤوس الأموال الخاصة" أنّ النمو السريع للثروات الخاصة وتزايد طابعها العابر للحدود يُسهمان في إعادة تشكيل خريطة ، ويُعززان مكانة دبي لتكون في صدارة الوجهات المفضّلة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ومكاتب العائلات والمستثمرين في رؤوس الأموال الخاصة.وأوضح التقرير أن مركز الثقل في القطاع المالي العالمي يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو الأسواق الخاصة، مع توقّعات بأن تتجاوز أصول هذه الأسواق 30 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعةً بسعي المستثمرين إلى فرص استثمارية أكثر موثوقية وذات عوائد أعلى .. وفي الوقت نفسه، عالمياً سجّلت الثروات الخاصة مستوًى قياسياً بلغ 471 تريليون دولار، بعدما نمت بأكثر من 340 تريليون دولار منذ عام 1995، أي بمعدل يزيد ثمانية أضعاف عن نمو العامة خلال الفترة ذاتها.ومن أبرز السمات الفارقة لهذه المرحلة انتقال ثروات هائلة تُقدّر بنحو 124 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين. (سكاي نيوز عربية)