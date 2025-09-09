29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دبي تعزز موقعها مركزاً عالمياً للثروات الخاصة
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد التقرير الجديد الذي أصدره
مركز دبي المالي العالمي
، ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي" تحت عنوان "التحوّل نحو رؤوس الأموال الخاصة" أنّ النمو السريع للثروات الخاصة وتزايد طابعها العابر للحدود يُسهمان في إعادة تشكيل خريطة
الأسواق المالية
، ويُعززان مكانة دبي لتكون في صدارة الوجهات المفضّلة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ومكاتب العائلات والمستثمرين في رؤوس الأموال الخاصة.
Advertisement
وأوضح التقرير أن مركز الثقل في القطاع المالي العالمي يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو الأسواق الخاصة، مع توقّعات بأن تتجاوز أصول هذه الأسواق 30 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعةً بسعي المستثمرين إلى فرص استثمارية أكثر موثوقية وذات عوائد أعلى .. وفي الوقت نفسه، عالمياً سجّلت الثروات الخاصة مستوًى قياسياً بلغ 471 تريليون دولار، بعدما نمت بأكثر من 340 تريليون دولار منذ عام 1995، أي بمعدل يزيد ثمانية أضعاف عن نمو
الثروة
العامة خلال الفترة ذاتها.
ومن أبرز السمات الفارقة لهذه المرحلة انتقال ثروات هائلة تُقدّر بنحو 124 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
Lebanon 24
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
09/09/2025 17:12:56
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة
Lebanon 24
تعزيز النظام العالمي متعدد الأقطاب: تجمع عالمي يدعم خيار المقاومة
09/09/2025 17:12:56
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية
Lebanon 24
موانئ دبي العالمية توسّع طاقتها الاستيعابية
09/09/2025 17:12:56
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة: في المستقبل هناك معايير عالمية للإستفادة من مواقع السدود لأهداف سياحية
Lebanon 24
وزير الطاقة: في المستقبل هناك معايير عالمية للإستفادة من مواقع السدود لأهداف سياحية
09/09/2025 17:12:56
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز دبي المالي العالمي
الأسواق المالية
مركز دبي المالي
سكاي نيوز
مركز دبي
سكاي نيو
الثروة
مركز د
قد يعجبك أيضاً
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
Lebanon 24
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
02:51 | 2025-09-09
09/09/2025 02:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:12 | 2025-09-09
09/09/2025 02:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رهانات متزايدة على صعود اليوان الصيني
Lebanon 24
رهانات متزايدة على صعود اليوان الصيني
02:00 | 2025-09-09
09/09/2025 02:00:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
01:15 | 2025-09-09
09/09/2025 01:15:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
Lebanon 24
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
00:59 | 2025-09-09
09/09/2025 12:59:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
Lebanon 24
انفجار داخل شقة في الزلقا.. النيران تشتعل!
12:31 | 2025-09-08
08/09/2025 12:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:51 | 2025-09-09
"لقاء المودعين": نرفض تحويل الودائع إلى سندات وهمية
02:12 | 2025-09-09
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
02:00 | 2025-09-09
رهانات متزايدة على صعود اليوان الصيني
01:15 | 2025-09-09
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
00:59 | 2025-09-09
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
23:00 | 2025-09-08
قبيل التصويت على الثقة بالحكومة الفرنسية.. أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 17:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24