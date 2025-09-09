أسواق أوروبا تغلق متباينة

Advertisement

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات الثلاثاء 9 أيلول على تباين في الأداء، حيث دعمت أسهم التعدين المكاسب بعد إعلان اندماج ضخم بين أنغلو أميركان وتيك ريسورسز الكندية، في حين ضغطت التطورات السياسية في على معنويات المستثمرين.- مؤشر Stoxx 600 ارتفع هامشيًا بنسبة 0.06% ليغلق عند 552.39 نقطة.- مؤشر DAX الألماني تراجع بنسبة 0.37% إلى 23,718.45 نقطة.- مؤشر FTSE 100 صعد بنسبة 0.23% ليغلق عند 9,242.53 نقطة.- مؤشر CAC 40 الفرنسي ارتفع بـ 0.19% إلى 7,749.39 نقطة، مع بقاء العوائد على السندات دون ذروتها الأخيرة رغم إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد خسارة الثقة في .خسارة حكومة بايرو لتصويت الثقة أجبرت الرئيس على التحضير لتعيين خامس رئيس وزراء في أقل من عامين، وسط ترجيحات بأن يختار شخصية وسطية لقيادة حكومة أقلية، في خطوة تراقبها الأسواق عن قرب.بالتوازي، قفزت أسهم أنغلو أميركان 9% في بورصة لندن، فيما ارتفعت أسهم تيك ريسورسز 14.3% في فرانكفورت، عقب الإعلان عن اتفاق اندماج لتشكيل شركة "أنغلو تيك"، التي ستصبح واحدة من أكبر خمس شركات لإنتاج النحاس عالميًا.على صعيد آخر، أعلنت يونيليفر عن تفاصيل انفصال علامتها التجارية الشهيرة "ماغنوم" للآيس كريم، والتي ستُدرج في بورصات أمستردام ولندن ونيويورك منتصف نوفمبر، مع احتفاظ الشركة بحصة أقلية تُقلّص تدريجيًا. (cnbc)