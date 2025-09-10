رغم إطلاقها مجموعة جديدة من المنتجات.. سهم "آبل" ينخفض

انخفض سهم شركة "آبل" الأميركية في تعاملات أمس الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة إطلاق من المنتجات.

وأغلق سهم الشركة الأميركية تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 1.48% عند 234.35 دولار، وفقا لبيانات وكالة " ".



ويوم أمس أعلنت شركة "آبل" عن هاتفها الذكي "آيفون إير" الجديد خلال الاحتفال السنوي لإطلاق المنتجات الجديدة مبقية على الأسعار دون تغيير رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي والتي أضرت بأرباح الشركة. (روسيا اليوم)