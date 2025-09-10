Advertisement

إقتصاد

رغم إطلاقها مجموعة جديدة من المنتجات.. سهم "آبل" ينخفض

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:27
انخفض سهم شركة "آبل" الأميركية في تعاملات أمس الثلاثاء بعد أن أعلنت الشركة إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات.
وأغلق سهم الشركة الأميركية تعاملات الثلاثاء على انخفاض بنسبة 1.48% عند 234.35 دولار، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ويوم أمس أعلنت شركة "آبل" عن هاتفها الذكي "آيفون إير" الجديد خلال الاحتفال السنوي لإطلاق المنتجات الجديدة مبقية على الأسعار دون تغيير رغم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أضرت بأرباح الشركة. (روسيا اليوم) 
 
 
