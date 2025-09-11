وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط

Advertisement

استقرت أسعار اليوم الخميس في ظل ضعف الطلب في واحتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع، وذلك رغم تصاعد التوتر في والحرب الروسية في .وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.69 دولار.وارتفعت عقود الخامين القياسيين بأكثر من دولار أمس الأربعاء بعد الهجوم على القيادة السياسية لحركة الإسلامية (حماس) في قطر في اليوم السابق ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على غرب أوكرانيا.