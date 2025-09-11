Advertisement

إقتصاد

وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1415427-638931751745082595.jpg
Doc-P-1415427-638931751745082595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقرت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل ضعف الطلب في الولايات المتحدة واحتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع، وذلك رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية في أوكرانيا.
Advertisement

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.69 دولار.

وارتفعت عقود الخامين القياسيين بأكثر من دولار أمس الأربعاء بعد الهجوم الإسرائيلي على القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر في اليوم السابق ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها روسية كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على غرب أوكرانيا.
مواضيع ذات صلة
وسط ترقب لاجتماع أوبك+.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
11/09/2025 10:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي.. استقرار في أسعار النفط
lebanon 24
11/09/2025 10:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تستقر وسط تراجع آمال السلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
11/09/2025 10:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تصعد مع تحسن المعنويات بدعم آمال الطلب وبيانات اقتصادية
lebanon 24
11/09/2025 10:34:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

الشرق الأوسط

الفلسطينية

الإسرائيلي

المقاومة

أوكرانيا

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:25 | 2025-09-11
01:43 | 2025-09-11
00:58 | 2025-09-11
23:03 | 2025-09-10
16:40 | 2025-09-10
15:55 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24