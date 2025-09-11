28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية.. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا
Lebanon 24
11-09-2025
|
01:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
الذهب
ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس إذ عززت بيانات جاءت أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في
الولايات المتحدة
من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
Advertisement
ويترقب المستثمرون كذلك بيانات رئيسية لتضخم أسعار المستهلكين للحصول على مزيد من المؤشرات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3645.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل مكاسب شهرية.. واستعداد لبيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
الذهب يسجل مكاسب شهرية.. واستعداد لبيانات التضخم الأميركية
11/09/2025 10:34:23
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية
11/09/2025 10:34:23
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
11/09/2025 10:34:23
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب
Lebanon 24
وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب
11/09/2025 10:34:23
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
الولايات المتحدة
البنك المركزي
رويترز
غرين
فيفا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر
02:25 | 2025-09-11
11/09/2025 02:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
Lebanon 24
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
01:10 | 2025-09-11
11/09/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
استقرار في سعر الدولار
Lebanon 24
استقرار في سعر الدولار
00:58 | 2025-09-11
11/09/2025 12:58:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ الودائع ممكن بمساهمة الجميع
Lebanon 24
ردّ الودائع ممكن بمساهمة الجميع
23:03 | 2025-09-10
10/09/2025 11:03:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
Lebanon 24
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
16:40 | 2025-09-10
10/09/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
06:09 | 2025-09-10
10/09/2025 06:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:25 | 2025-09-11
ورقة الـ 5 ملايين ليرة قريباً في الأسواق.. وتحذير من هذا الأمر
01:10 | 2025-09-11
وسط ضعف الطلب.. استقرار في اسعار النفط
00:58 | 2025-09-11
استقرار في سعر الدولار
23:03 | 2025-09-10
ردّ الودائع ممكن بمساهمة الجميع
16:40 | 2025-09-10
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
15:55 | 2025-09-10
في الصين.. تراجع أسعار السلع لأعلى معدل منذ ستة أشهر
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 10:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24