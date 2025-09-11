Advertisement

إقتصاد

وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية.. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا

Lebanon 24
11-09-2025 | 01:43
A-
A+
Doc-P-1415443-638931772078412308.jpg
Doc-P-1415443-638931772078412308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس إذ عززت بيانات جاءت أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
Advertisement

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات رئيسية لتضخم أسعار المستهلكين للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3645.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء، نقلاً عن وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل مكاسب شهرية.. واستعداد لبيانات التضخم الأميركية
lebanon 24
11/09/2025 10:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية
lebanon 24
11/09/2025 10:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
lebanon 24
11/09/2025 10:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط ضبابية اقتصادية وترقب قرارات الفيدرالي.. الذهب يسجل مكاسب
lebanon 24
11/09/2025 10:34:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

الولايات المتحدة

البنك المركزي

رويترز

غرين

فيفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:25 | 2025-09-11
01:10 | 2025-09-11
00:58 | 2025-09-11
23:03 | 2025-09-10
16:40 | 2025-09-10
15:55 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24