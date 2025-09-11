وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية.. الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا

Advertisement

سجلت أسعار ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس إذ عززت بيانات جاءت أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.ويترقب المستثمرون كذلك بيانات رئيسية لتضخم أسعار المستهلكين للحصول على مزيد من المؤشرات.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3645.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء، نقلاً عن وكالة " ".