Advertisement

إقتصاد

كازاخستان والعراق تسجّلان أعلى تجاوز لحصص "أوبك+" في أب

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1415750-638932189501000870.jpg
Doc-P-1415750-638932189501000870.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير وكالة الطاقة الدولية تجاوز كازاخستان والعراق حصة إنتاج النفط المسموحة من "أوبك+" مع مراعاة القيود الطوعية بشكل ملحوظ الشهر الماضي.
Advertisement

تجاوزت كازاخستان حصة إنتاج النفط المسموح بها من "أوبك+"، مع مراعاة القيود الطوعية، في أغسطس الماضي بمقدار 240 ألف برميل يوميا، والعراق بمقدار 510 آلاف برميل يوميا. بينما حققت روسيا المستوى المطلوب بشكل شبه كامل، إذ كان إنتاجها أعلى بمقدار 20 ألف برميل، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

وبحسب الجدول أنتجت المملكة العربية السعودية 9.69 مليون برميل يوميا، أي أقل بـ 70 ألف برميل عن المستوى المسموح به والبالغ 9.76 مليون برميل، بينما أنتجت الجزائر 920 ألف برميل يوميا، أي أقل بـ 30 ألف برميل يوميًا عن المستوى المستهدف.

فيما تجاوزت الإمارات العربية المتحدة القيود بمقدار 170 ألف برميل يوميا (إنتاج - 3.43 مليون برميل)، والكويت بمقدار 190 ألف برميل (إنتاج - 2.68 مليون برميل يوميا)، وعمان بمقدار 10 آلاف برميل (إنتاج - 800 ألف برميل).

وبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، بلغ إجمالي إنتاج الدول الثمانية المشاركة في "أوبك+"، والتي لديها قيود طوعية، في أغسطس الماضي 33.12 مليون برميل يوميا، أي بزيادة قدرها 140 ألف برميل يوميا عن يوليو الماضي.

أنتجت دول مجموعة  "أوبك+" المشاركة في اتفاق الحد من إنتاج النفط 870 ألف برميل يوميا أكثر مما هو متفق عليه في أغسطس الماضي.

وزادت دول "أوبك+" المشاركة في اتفاق الحد من إنتاج النفط إنتاجها بمقدار 110 آلاف برميل يوميا في أغسطس الماضي مقارنة بشهر تموز الماضي، ليصل إلى 36.38 مليون برميل يوميا، لكنها تجاوزت المستويات المستهدفة بمقدار 870 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات الواردة في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.

خفضت روسيا إنتاجها النفطي في أغسطس الماضي مقارنة بشهر تموز الماضي بمقدار 30 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 9.28 مليون برميل.

رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 740 ألف برميل يوميا، متوقعة أن يصل الطلب العالمي إلى 103.87 مليون برميل يوميا بنهاية 2025. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
الذهب يسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر
lebanon 24
12/09/2025 07:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشر نيكي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
lebanon 24
12/09/2025 07:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يسجل اعلى مستوى منذ اكثر من شهر
lebanon 24
12/09/2025 07:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميناسيان: الحوار الحقيقي لإعادة صياغة الواقع وليس لتوزيع الحصص
lebanon 24
12/09/2025 07:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الإمارات العربية المتحدة

العربية السعودية

روسيا اليوم

الإمارات

السعودية

المملكة

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:12 | 2025-09-11
12:07 | 2025-09-11
11:37 | 2025-09-11
11:20 | 2025-09-11
11:12 | 2025-09-11
10:54 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24