رفع العقوبات عن شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" بعد عفو عن سجناء أجانب
Lebanon 24
11-09-2025
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نائب
المبعوث الخاص
للرئيس الأمريكي إلى
أوكرانيا
جون كول اليوم الخميس رفع
واشنطن
العقوبات
عن
شركة الطيران
الوطنية البيلاروسية "بيلافيا".
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده كول مع رئيس بيلاروس
ألكسندر لوكاشينكو
في مينسك اليوم، وبعد إصدار لوكاشينكو عفوا عن 14 محكوما أجنبيا بتهم التجسس.
وتم عقد الاجتماع بعد نحو شهر من محادثة هاتفية أجراها الرئيسان الأمريكي
دونالد ترامب
ولوكاشينكو بحثا فيها الإفراج عن معارضين وأجانب معتقلين. (روسيا اليوم)
