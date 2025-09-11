رفع العقوبات عن شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" بعد عفو عن سجناء أجانب

Advertisement

أعلن نائب للرئيس الأمريكي إلى جون كول اليوم الخميس رفع عن الوطنية البيلاروسية "بيلافيا".وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده كول مع رئيس بيلاروس في مينسك اليوم، وبعد إصدار لوكاشينكو عفوا عن 14 محكوما أجنبيا بتهم التجسس.وتم عقد الاجتماع بعد نحو شهر من محادثة هاتفية أجراها الرئيسان الأمريكي ولوكاشينكو بحثا فيها الإفراج عن معارضين وأجانب معتقلين. (روسيا اليوم)