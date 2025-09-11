Advertisement

إقتصاد

رفع العقوبات عن شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" بعد عفو عن سجناء أجانب

Lebanon 24
11-09-2025 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1415794-638932258225518058.jpg
Doc-P-1415794-638932258225518058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نائب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا جون كول اليوم الخميس رفع واشنطن العقوبات عن شركة الطيران الوطنية البيلاروسية "بيلافيا".
Advertisement

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده كول مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم، وبعد إصدار لوكاشينكو عفوا عن 14 محكوما أجنبيا بتهم التجسس.

وتم عقد الاجتماع بعد نحو شهر من محادثة هاتفية أجراها الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ولوكاشينكو بحثا فيها الإفراج عن معارضين وأجانب معتقلين. (روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
الوزراء "اطّلعوا" بعد الإعلان عن رفع الجلسة
lebanon 24
12/09/2025 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة مسيّرة عن بُعد تستهدف حقل "طاوكي" النفطي في "إقليم كردستان العراق"
lebanon 24
12/09/2025 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الطيران المدني السوري: رفع القيود عن الصادرات الأميركية سيساعد في تحديث الأساطيل باستيراد قطع الغيار
lebanon 24
12/09/2025 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الرئيس الكولومبي: مستعد لتغيير عقد شركة "جلينكور" للفحم من جانب واحد إذا استمرت في التصدير إلى إسرائيل
lebanon 24
12/09/2025 02:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24

ألكسندر لوكاشينكو

المبعوث الخاص

دونالد ترامب

شركة الطيران

روسيا اليوم

العقوبات

أوكرانيا

نائب ال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:07 | 2025-09-11
11:37 | 2025-09-11
11:20 | 2025-09-11
11:12 | 2025-09-11
10:54 | 2025-09-11
10:50 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24