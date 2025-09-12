29
إقتصاد
الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي سيزداد أسرع من المتوقع
Lebanon 24
12-09-2025
|
02:59
أعلنت
وكالة الطاقة الدولية
اليوم الخميس، أن المعروض العالمي من
النفط
سيزداد بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة خلال عام 2025، مدفوعًا بقرار أوبك+ زيادة الإنتاج وتوسع الإمدادات من خارج المجموعة، مع احتمال نمو الفائض في 2026.
وأفاد تقرير الوكالة الشهري بأن المعروض سيزيد 2.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، مقابل 2.5 مليون برميل يوميًا في توقعاتها السابقة، متوقعًا زيادة أخرى بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في 2026.
وأوضحت الوكالة أن أوبك+ ضخت مزيدًا من النفط بعد إنهاء المرحلة الثانية من خفض الإنتاج أسرع من المتوقع، ما ساهم في تسارع نمو المعروض مقارنة بالطلب، رغم رفع توقعات نمو الطلب العالمي هذا العام إلى 740 ألف برميل يوميًا، بزيادة 60 ألف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة.
وتتأثر الأسواق بعوامل متباينة، منها احتمال تراجع الإمدادات نتيجة عقوبات جديدة على
روسيا
وإيران، مقابل زيادة إنتاج أوبك+، مما قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات العالمية.
كما توقعت الوكالة أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في 2026، مقارنة مع فائض متوقع قدره 3 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من خارج أوبك+ وتوسع محدود في الطلب. (العربية)
