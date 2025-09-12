Advertisement

إقتصاد

الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي سيزداد أسرع من المتوقع

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1415937-638932686037678023.webp
Doc-P-1415937-638932686037678023.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، أن المعروض العالمي من النفط سيزداد بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة خلال عام 2025، مدفوعًا بقرار أوبك+ زيادة الإنتاج وتوسع الإمدادات من خارج المجموعة، مع احتمال نمو الفائض في 2026.
Advertisement

وأفاد تقرير الوكالة الشهري بأن المعروض سيزيد 2.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، مقابل 2.5 مليون برميل يوميًا في توقعاتها السابقة، متوقعًا زيادة أخرى بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًا في 2026.
 

وأوضحت الوكالة أن أوبك+ ضخت مزيدًا من النفط بعد إنهاء المرحلة الثانية من خفض الإنتاج أسرع من المتوقع، ما ساهم في تسارع نمو المعروض مقارنة بالطلب، رغم رفع توقعات نمو الطلب العالمي هذا العام إلى 740 ألف برميل يوميًا، بزيادة 60 ألف برميل يوميًا عن التقديرات السابقة.

وتتأثر الأسواق بعوامل متباينة، منها احتمال تراجع الإمدادات نتيجة عقوبات جديدة على روسيا وإيران، مقابل زيادة إنتاج أوبك+، مما قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات العالمية.

كما توقعت الوكالة أن يتجاوز المعروض العالمي الطلب بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في 2026، مقارنة مع فائض متوقع قدره 3 ملايين برميل يوميًا الشهر الماضي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من خارج أوبك+ وتوسع محدود في الطلب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية: فائض نفطي قياسي متوقع في 2026
lebanon 24
12/09/2025 12:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: عائدات النفط الروسية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات
lebanon 24
12/09/2025 12:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران سرّعت انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
lebanon 24
12/09/2025 12:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: في المستقبل هناك معايير عالمية للإستفادة من مواقع السدود لأهداف سياحية
lebanon 24
12/09/2025 12:12:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة الدولية

روسيا

النفط

إيران

إيرا

باين

الوك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2025-09-12
02:29 | 2025-09-12
00:49 | 2025-09-12
23:00 | 2025-09-11
15:12 | 2025-09-11
12:07 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24