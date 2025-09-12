29
المغرب يبتكر حلاً مزدوجاً: ألواح شمسية عائمة لحماية المياه وتوليد الطاقة
Lebanon 24
12-09-2025
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مواجهة أزمة الإجهاد المائي وتبعات التغير المناخي، أطلق
المغرب
مشروعاً مبتكراً يتمثل بتركيب ألواح شمسية عائمة على سطح سد
طنجة
المتوسط بمساحة 10 هكتارات، في تجربة هي الأولى من نوعها بالبلاد.
يهدف المشروع إلى تقليص تبخر المياه الناتج عن أشعة الشمس، مع إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 13 ميغاواط، باستثمار بلغ نحو 13 مليون دولار. ويعتمد على تركيب أكثر من 22 ألف لوحة شمسية مثبتة على نظام عائم مرن قادر على التكيف مع تغير منسوب المياه، ومقاومة رياح تصل سرعتها إلى 200 كلم/س.
المشروع، الذي أطلقته
وزارة التجهيز
والماء بشراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة، يتوقع أن يقلّص التبخر بنسبة 40%، في وقت يفقد فيه المغرب سنوياً بين 700 مليون ومليار متر مكعب من المياه.
ويرى خبراء أن المبادرة خطوة مهمة في سياق الحفاظ على الموارد المائية، لكنها غير كافية أمام عمق الأزمة، خصوصاً أن نسبة ملء السدود لم تتجاوز 35% صيف 2025 مقابل 70% قبل عقد. ويؤكد متخصصون أن نجاح هذه التجربة يجب أن يترافق مع إصلاحات زراعية واستهلاكية أوسع لضمان الأمن المائي المستدام.
(الجزيرة)
