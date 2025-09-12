Advertisement

إقتصاد

المغرب يبتكر حلاً مزدوجاً: ألواح شمسية عائمة لحماية المياه وتوليد الطاقة

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1415982-638932761166003638.png
Doc-P-1415982-638932761166003638.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في مواجهة أزمة الإجهاد المائي وتبعات التغير المناخي، أطلق المغرب مشروعاً مبتكراً يتمثل بتركيب ألواح شمسية عائمة على سطح سد طنجة المتوسط بمساحة 10 هكتارات، في تجربة هي الأولى من نوعها بالبلاد.
Advertisement

يهدف المشروع إلى تقليص تبخر المياه الناتج عن أشعة الشمس، مع إنتاج طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 13 ميغاواط، باستثمار بلغ نحو 13 مليون دولار. ويعتمد على تركيب أكثر من 22 ألف لوحة شمسية مثبتة على نظام عائم مرن قادر على التكيف مع تغير منسوب المياه، ومقاومة رياح تصل سرعتها إلى 200 كلم/س.

المشروع، الذي أطلقته وزارة التجهيز والماء بشراكة مع مؤسسات عمومية وخاصة، يتوقع أن يقلّص التبخر بنسبة 40%، في وقت يفقد فيه المغرب سنوياً بين 700 مليون ومليار متر مكعب من المياه.

ويرى خبراء أن المبادرة خطوة مهمة في سياق الحفاظ على الموارد المائية، لكنها غير كافية أمام عمق الأزمة، خصوصاً أن نسبة ملء السدود لم تتجاوز 35% صيف 2025 مقابل 70% قبل عقد. ويؤكد متخصصون أن نجاح هذه التجربة يجب أن يترافق مع إصلاحات زراعية واستهلاكية أوسع لضمان الأمن المائي المستدام.
 
(الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
تضرّر ألواح طاقة شمسيّة بسبب إطلاق نار من الجانب السوريّ
lebanon 24
12/09/2025 21:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار يستقبل مسؤولًا كويتيًا ويبحث تنظيم ألواح الطاقة الشمسية
lebanon 24
12/09/2025 21:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"مؤسسات الرعاية الاجتماعية" و"الاسكوا" دشنت مشروع طاقة شمسية لخدمة الأطفال والتنمية الريفية
lebanon 24
12/09/2025 21:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا جديد "الطاقة الشمسية" في لبنان
lebanon 24
12/09/2025 21:55:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التجهيز

وليد الطاقة

الجزيرة

جزيرة

تركي

بادر

طنجة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2025-09-12
12:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
10:35 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24