لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقق مع عمالقة الذكاء الاصطناعي

أعلنت الأميركية (FTC) أنها فتحت تحقيقاً يشمل كبرى شركات ، من بينها ألفابت (غوغل) وميتا وOpenAI و"Character.AI" و"سناب" و"xAI"، وذلك لمعرفة كيفية اختبارها منتجات الدردشة التوليدية وقياس آثارها السلبية المحتملة.وتركز اللجنة على آليات تحقيق الدخل من تفاعل المستخدمين، وطريقة معالجة المدخلات والمخرجات، واستخدام البيانات المستخلصة من المحادثات.التحقيق جاء بعد تقارير إعلامية كشفت ثغرات خطيرة، من بينها سماح روبوتات ميتا بخوض محادثات ذات طابع رومانسي مع الأطفال، إلى جانب دعاوى قضائية ضد "OpenAI" و"Character.AI" بسبب ارتباط منتجاتها بانتحار مراهقين.وأكدت شركات مثل "Character.AI" و"سناب" التزامها التعاون مع اللجنة، فيما امتنعت "ميتا" عن التعليق. ويأتي ذلك وسط جدل عالمي متصاعد حول كيفية ضمان تطوير آمن للتقنيات التوليدية التي تتوسع بسرعة هائلة.