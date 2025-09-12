Advertisement

إقتصاد

لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقق مع عمالقة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-09-2025
Doc-P-1415998-638932776374342423.png
Doc-P-1415998-638932776374342423.png photos 0
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) أنها فتحت تحقيقاً يشمل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، من بينها ألفابت (غوغل) وميتا وOpenAI و"Character.AI" و"سناب" و"xAI"، وذلك لمعرفة كيفية اختبارها منتجات الدردشة التوليدية وقياس آثارها السلبية المحتملة.
وتركز اللجنة على آليات تحقيق الدخل من تفاعل المستخدمين، وطريقة معالجة المدخلات والمخرجات، واستخدام البيانات المستخلصة من المحادثات.

التحقيق جاء بعد تقارير إعلامية كشفت ثغرات خطيرة، من بينها سماح روبوتات ميتا بخوض محادثات ذات طابع رومانسي مع الأطفال، إلى جانب دعاوى قضائية ضد "OpenAI" و"Character.AI" بسبب ارتباط منتجاتها بانتحار مراهقين.

وأكدت شركات مثل "Character.AI" و"سناب" التزامها التعاون مع اللجنة، فيما امتنعت "ميتا" عن التعليق. ويأتي ذلك وسط جدل عالمي متصاعد حول كيفية ضمان تطوير آمن للتقنيات التوليدية التي تتوسع بسرعة هائلة.
 
 
(العربية)
