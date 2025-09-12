Advertisement

إقتصاد

مع ترقب خفض الفائدة الأميركية.. الذهب يحلّق إلى مستويات تاريخية

Lebanon 24
12-09-2025 | 11:00
شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهةً نحو تسجيل رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي، وسط تنامي المخاوف بشأن ضعف سوق العمل الأميركي، في مقابل التوقعات بخفض قوي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3651.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، مقترباً من أعلى مستوياته التاريخية عند 3673.95 دولار الذي سجله الثلاثاء. كما صعد المعدن النفيس 1.8% منذ بداية الأسبوع، وفق بيانات وكالة رويترز.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 3690.30 دولار.

وقال كيلفن وونغ، محلل الأسواق لدى "أواندا": "السوق تتطلع الآن إلى فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل قبل نهاية عام 2025، وهو ما يفوق بكثير التوقعات السابقة"، مضيفاً أن هذا يشكّل دعماً أساسياً للذهب حالياً.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4% في آب، وهو أكبر ارتفاع شهري في سبعة أشهر، بينما سجلت أسعار المنتجين انخفاضاً غير متوقع، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ما يعكس ضعفاً جوهرياً في سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 42.07 دولار للأونصة، وكسب البلاتين 1.1% إلى 1393.71 دولار، وزاد البلاديوم 1% إلى 1200.31 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة.

الذهب إذن يواصل تألقه كـ"ملاذ آمن" في ظل الضبابية الاقتصادية وتوجهات تيسير السياسة النقدية العالمية.

