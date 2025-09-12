انخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي بفرنسا إلى 0.8% في آب

Advertisement

أظهرت بيانات صادرة عن والدراسات الاقتصادية في ، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي المنسق، المعدّ للمقارنة مع دول الأخرى، سجل انخفاضاً طفيفاً إلى 0.8% في آب، مقابل 0.9% في الماضي.النتائج جاءت متماشية مع القراءة الأولية للبيانات، وكذلك مع استطلاع أجرته وكالة " " لآراء محللين.وعزا المعهد هذا التراجع أساساً إلى تباطؤ أسعار الخدمات التي سجلت نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.5% في تموز. كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.3% مقابل انخفاض 0.2% في الشهر السابق.أما أسعار الملابس والأحذية فقد ارتفعت بنسبة 1.4% في آب، لكنها بقيت أقل من وتيرة الزيادة في تموزالتي بلغت 1.9%