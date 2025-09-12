Advertisement

إقتصاد

انخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي بفرنسا إلى 0.8% في آب

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:35
أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي المنسق، المعدّ للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، سجل انخفاضاً طفيفاً إلى 0.8% في آب، مقابل 0.9% في تموز الماضي.
النتائج جاءت متماشية مع القراءة الأولية للبيانات، وكذلك مع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللين.

وعزا المعهد هذا التراجع أساساً إلى تباطؤ أسعار الخدمات التي سجلت نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.5% في تموز. كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.3% مقابل انخفاض 0.2% في الشهر السابق.

أما أسعار الملابس والأحذية فقد ارتفعت بنسبة 1.4% في آب، لكنها بقيت أقل من وتيرة الزيادة في تموزالتي بلغت 1.9%
 
(رويترز)
