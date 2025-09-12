28
كيف تؤثر السياسة النقدية على سعر صرف الروبل؟
12-09-2025
15:00
صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة متأثرة بقرار
البنك المركزي
الروسي خفض سعر الفائدة
الرئيسي
بنسبة 1% إلى 17% سنويا.
وبحلول الساعة 13:38 بتوقيت
موسكو
، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 1.28% إلى 11.791 روبل، وفقا لبيانات
بورصة موسكو
.
أما في سوق "فوركس" للعملات، تراجع سعر صرف الدولار المرجعي بنسبة 3.21% إلى 81.7832 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو المرجعي بنسبة 0.55% إلى 98.59 روبل.
ما هو سعر الصرف المرجعي؟
بعد تعليق تداولات الدولار في بورصة موسكو، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الحقيقي للروبل، وتتم تداولات اليوان في البورصة من الساعة 10:00 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.
وخلال هذه الساعات، يمكن حساب سعر صرف العملة
الأمريكية
أو الأوروبية من خلال سعر صرف الدولار أو اليورو مقابل اليوان في سوق "فوركس"، ومن ثم من خلال سعر صرف اليوان إلى الروبل في بورصة موسكو. ويستخدم هذا السعر المرجعي كمعيار رئيسي لتداولات الدولار واليورو خارج البورصة مقابل الروبل.
سوق الأسهم
وفي سوق الأسهم تراجع مؤشرا بورصة موسكو عقب صدور قرار البنك المركزي الروسي حول سعر الفائدة.
وانخفض مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.25% إلى 2872.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.2% إلى 1056.42 نقطة. (اليوم السابع)
