كيف تؤثر السياسة النقدية على سعر صرف الروبل؟

صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة متأثرة بقرار الروسي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% إلى 17% سنويا.وبحلول الساعة 13:38 بتوقيت ، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 1.28% إلى 11.791 روبل، وفقا لبيانات .أما في سوق "فوركس" للعملات، تراجع سعر صرف الدولار المرجعي بنسبة 3.21% إلى 81.7832 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو المرجعي بنسبة 0.55% إلى 98.59 روبل.ما هو سعر الصرف المرجعي؟بعد تعليق تداولات الدولار في بورصة موسكو، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الحقيقي للروبل، وتتم تداولات اليوان في البورصة من الساعة 10:00 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.وخلال هذه الساعات، يمكن حساب سعر صرف العملة أو الأوروبية من خلال سعر صرف الدولار أو اليورو مقابل اليوان في سوق "فوركس"، ومن ثم من خلال سعر صرف اليوان إلى الروبل في بورصة موسكو. ويستخدم هذا السعر المرجعي كمعيار رئيسي لتداولات الدولار واليورو خارج البورصة مقابل الروبل.سوق الأسهموفي سوق الأسهم تراجع مؤشرا بورصة موسكو عقب صدور قرار البنك المركزي الروسي حول سعر الفائدة.وانخفض مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.25% إلى 2872.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.2% إلى 1056.42 نقطة. (اليوم السابع)