Advertisement

إقتصاد

كيف تؤثر السياسة النقدية على سعر صرف الروبل؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1416164-638933023385257601.jpg
Doc-P-1416164-638933023385257601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة متأثرة بقرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 1% إلى 17% سنويا.
Advertisement

وبحلول الساعة 13:38 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 1.28% إلى 11.791 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

أما في سوق "فوركس" للعملات، تراجع سعر صرف الدولار المرجعي بنسبة 3.21% إلى 81.7832 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو المرجعي بنسبة 0.55% إلى 98.59 روبل.

ما هو سعر الصرف المرجعي؟

بعد تعليق تداولات الدولار في بورصة موسكو، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الحقيقي للروبل، وتتم تداولات اليوان في البورصة من الساعة 10:00 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.

وخلال هذه الساعات، يمكن حساب سعر صرف العملة الأمريكية أو الأوروبية من خلال سعر صرف الدولار أو اليورو مقابل اليوان في سوق "فوركس"، ومن ثم من خلال سعر صرف اليوان إلى الروبل في بورصة موسكو. ويستخدم هذا السعر المرجعي كمعيار رئيسي لتداولات الدولار واليورو خارج البورصة مقابل الروبل.

سوق الأسهم 

وفي سوق الأسهم تراجع مؤشرا بورصة موسكو عقب صدور قرار البنك المركزي الروسي حول سعر الفائدة.

وانخفض مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 1.25% إلى 2872.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.2% إلى 1056.42 نقطة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
lebanon 24
13/09/2025 01:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر منتجات الألبان على بكتيريا الأمعاء؟
lebanon 24
13/09/2025 01:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟
lebanon 24
13/09/2025 01:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الليالي الحارة على الدماغ والصحة؟
lebanon 24
13/09/2025 01:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

بورصة موسكو

الأمريكية

الأوروبي

الرئيسي

أوروبي

أمريكي

موسكو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2025-09-12
12:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
11:00 | 2025-09-12
10:35 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24