المؤشر ناسداك يغلق على مستوى قياسي مرتفع
Lebanon 24
13-09-2025
|
00:04
سجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا يوم الجمعة في جلسة تداول متباينة بدعم من سهم
مايكروسوفت
وسط تطلع المستثمرين إلى اجتماع
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع المقبل وسط توقعات على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ في سوق العمل.
وبدعم من مكاسب في سهم
تسلا
وأسهم أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، واصل المؤشر ناسداك ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ سجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها على الإطلاق.
ويترقب المستثمرون بشدة اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء ويتوقعون أن يخفض
البنك المركزي
أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد أن أظهرت أحدث البيانات ضعفا طويل الأمد في التوظيف وتراجعا في مخاوف التضخم.
