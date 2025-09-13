المؤشر ناسداك يغلق على مستوى قياسي مرتفع

Advertisement

سجل المؤشر ناسداك المجمع مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا يوم الجمعة في جلسة تداول متباينة بدعم من سهم وسط تطلع المستثمرين إلى اجتماع (البنك المركزي الأمريكي) خلال الأسبوع المقبل وسط توقعات على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ في سوق العمل.وبدعم من مكاسب في سهم وأسهم أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا، واصل المؤشر ناسداك ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ سجلت المؤشرات الثلاثة أعلى مستوياتها على الإطلاق.ويترقب المستثمرون بشدة اجتماع الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء ويتوقعون أن يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بعد أن أظهرت أحدث البيانات ضعفا طويل الأمد في التوظيف وتراجعا في مخاوف التضخم.