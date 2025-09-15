قبيل اجتماع المركزي الأميركي.. استقرار في سعر الدولار

Advertisement

استقر الدولار اليوم الاثنين قبل أسبوع حاسم مليء بقرارات البنوك المركزية بقيادة (البنك المركزي الأميركي)، في حين لم يتأثر اليورو كثيرا بتخفيض لفرنسا.كان التداول في ضعيفا مع إغلاق الأسواق في بسبب عطلة عامة، لتتحرك العملات في الغالب في نطاق محدود في المعاملات المبكرة.وانخفض اليورو في أحدث معاملاته 0.09 بالمئة إلى 1.1724 دولار، إذ تجاهل المستثمرون في الغالب إعلان يوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.ومع ذلك، فإن معظم اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع سينصب على عدد كبير من قرارات أسعار الفائدة في واليابان والمملكة المتحدة وكندا والنرويج التي يمكن أن تحدد مسار الأسواق، أهمها قرار المركزي الأميركي.