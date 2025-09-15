29
قبيل اجتماع المركزي الأميركي.. استقرار في سعر الدولار
Lebanon 24
15-09-2025
|
02:59
A-
A+
استقر الدولار اليوم الاثنين قبل أسبوع حاسم مليء بقرارات البنوك المركزية بقيادة
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي)، في حين لم يتأثر اليورو كثيرا بتخفيض
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني
لفرنسا.
كان التداول في
آسيا
ضعيفا مع إغلاق الأسواق في
اليابان
بسبب عطلة عامة، لتتحرك العملات في الغالب في نطاق محدود في المعاملات المبكرة.
وانخفض اليورو في أحدث معاملاته 0.09 بالمئة إلى 1.1724 دولار، إذ تجاهل المستثمرون في الغالب إعلان
وكالة فيتش
يوم الجمعة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.
ومع ذلك، فإن معظم اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع سينصب على عدد كبير من قرارات أسعار الفائدة في
الولايات المتحدة
واليابان والمملكة المتحدة وكندا والنرويج التي يمكن أن تحدد مسار الأسواق، أهمها قرار المركزي الأميركي.
