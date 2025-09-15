Advertisement

اختتم مسؤولون أميركيون وصينيون أول يوم من المحادثات في أمس الأحد بشأن العلاقات التجارية المتوترة بين البلدين، والموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لتخارج من عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في ، وسط مطالب لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من الروسي.وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين أثناء مغادرته مقر الحكومة المركزية: "سنبدأ من جديد في الصباح".انتهت المحادثات بين وفدين بقيادة بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير مع الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ، في قصر سانتا كروز، وهو مقر ، بعد نحو 6 ساعات.