استكمال المحادثات الأميركية- الصينية بشأن التجارة و"تيك توك" اليوم
Lebanon 24
15-09-2025
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختتم مسؤولون أميركيون وصينيون أول يوم من المحادثات في
مدريد
أمس الأحد بشأن العلاقات التجارية المتوترة بين البلدين، والموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لتخارج
الصين
من عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في
الولايات المتحدة
، وسط مطالب
من واشنطن
لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من
النفط
الروسي.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين أثناء مغادرته مقر الحكومة المركزية: "سنبدأ من جديد في الصباح".
انتهت المحادثات بين وفدين بقيادة بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير مع
نائب رئيس الوزراء
الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ، في قصر سانتا كروز، وهو مقر
وزارة الخارجية
الإسبانية
، بعد نحو 6 ساعات.
