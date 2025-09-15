Advertisement

إقتصاد

استكمال المحادثات الأميركية- الصينية بشأن التجارة و"تيك توك" اليوم

Lebanon 24
15-09-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1417031-638935285510168490.webp
Doc-P-1417031-638935285510168490.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اختتم مسؤولون أميركيون وصينيون أول يوم من المحادثات في مدريد أمس الأحد بشأن العلاقات التجارية المتوترة بين البلدين، والموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لتخارج الصين من عمليات تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة، وسط مطالب من واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.
Advertisement

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحافيين أثناء مغادرته مقر الحكومة المركزية: "سنبدأ من جديد في الصباح".

انتهت المحادثات بين وفدين بقيادة بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ وكبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ، في قصر سانتا كروز، وهو مقر وزارة الخارجية الإسبانية، بعد نحو 6 ساعات.
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية تُعلن عن بدء محادثات في مدريد مع الصين بشأن "تيك توك" وقضايا التجارة
lebanon 24
15/09/2025 12:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد أميركي يصل إلى مدريد للتباحث مع وفد صيني بشأن التجارة وتيك توك
lebanon 24
15/09/2025 12:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني بشأن تيك توك
lebanon 24
15/09/2025 12:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: قريبون جدا من حل المشكلة بشأن صفقة تيك توك
lebanon 24
15/09/2025 12:34:56 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الوزراء

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الإسبانية

نائب رئيس

من واشنطن

واشنطن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:59 | 2025-09-15
02:29 | 2025-09-15
01:43 | 2025-09-15
00:56 | 2025-09-15
23:00 | 2025-09-14
22:51 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24