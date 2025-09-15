28
إقتصاد
أكبر بنك سويسري قد ينتقل إلى الولايات المتحدة
Lebanon 24
15-09-2025
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة "
نيويورك
بوست" أن بنك UBS، أكبر البنوك
السويسرية
، يدرس نقل مقره إلى
الولايات المتحدة
، وسط احتجاج
إدارة البنك
على متطلبات رأسمالية جديدة فرضتها الحكومة السويسرية بقيمة 26 مليار دولار إضافية، ما قد يعيق قدرته على المنافسة عالميًا.
وأفادت مصادر بأن مسؤولين من البنك التقوا مؤخرًا ممثلين عن
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لمناقشة إمكانية الانتقال، فيما رفض المتحدث الرسمي التعليق على التفاصيل لكنه لم ينفِ الاجتماع. (روسيا اليوم)
