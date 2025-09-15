أكبر بنك سويسري قد ينتقل إلى الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة " بوست" أن بنك UBS، أكبر البنوك ، يدرس نقل مقره إلى ، وسط احتجاج على متطلبات رأسمالية جديدة فرضتها الحكومة السويسرية بقيمة 26 مليار دولار إضافية، ما قد يعيق قدرته على المنافسة عالميًا.

وأفادت مصادر بأن مسؤولين من البنك التقوا مؤخرًا ممثلين عن لمناقشة إمكانية الانتقال، فيما رفض المتحدث الرسمي التعليق على التفاصيل لكنه لم ينفِ الاجتماع. (روسيا اليوم)