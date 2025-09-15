قناة السويس.. إيرادات قياسية ومشاريع ضخمة

Advertisement

اعتمد مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، مسجلاً إيرادات غير مسبوقة بلغت 11.6 مليار جنيه، بزيادة 38% عن العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح الصافية إلى 8.6 مليار جنيه، بزيادة 51%.وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المجلس الثاني للعام المالي 2025/2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور وزيري الإسكان والاستثمار ومحافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية وأعضاء المجلس من ذوي الخبرات القانونية والفنية.استعرض الاجتماع الموقف الترويجي للهيئة الذي أسفر عن توقيع 129 مشروعاً باستثمارات 4.4 مليار دولار، أتاح أكثر من 31 ألف فرصة عمل مباشرة. وفي الأشهر الأولى من العام المالي الجديد، تم توقيع 26 مشروعاً إضافياً باستثمارات 1.85 مليار دولار، ليصل إجمالي المشاريع المنفذة في 14 شهراً إلى 155 مشروعاً بقيمة 6.3 مليار دولار.كما تم الإعلان عن تنفيذ 5 مشاريع جديدة بإجمالي استثمارات 155 مليون دولار، منها أربعة مشاريع صناعية بمنطقة القنطرة غرب لمستثمرين صينيين وباكستانيين، إضافة إلى مشروع لوجستي لتحالف مصري-تركي في القنطرة غرب والسخنة، بمساحة إجمالية 441 ألف توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة.تجدر الإشارة إلى أن جهود الهيئة خلال 38 شهراً الماضية أسفرت عن استقطاب 334 مشروعاً باستثمارات 10.4 مليار دولار، موزعة بين 323 مشروعاً صناعيًا و11 مشروعاً موانئ بحرية، موفرة نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس قوة لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.