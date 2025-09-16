Advertisement

إقتصاد

ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1417547-638936128141324924.webp
Doc-P-1417547-638936128141324924.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيا اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.
Advertisement

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3680.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3718.80 دولار، وفق وكالة "رويترز".
مواضيع ذات صلة
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
lebanon 24
16/09/2025 10:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
lebanon 24
16/09/2025 10:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
lebanon 24
16/09/2025 10:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يتراجع مع صعود الدولار
lebanon 24
16/09/2025 10:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الاحتياطي الاتحادي

البنك المركزي

رويترز

ذهب مع

الذهب

بترا

غرين

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:04 | 2025-09-16
01:43 | 2025-09-16
01:09 | 2025-09-16
00:15 | 2025-09-16
16:45 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24