ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار

سجلت أسعار ارتفاعا قياسيا اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3680.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3718.80 دولار، وفق وكالة " ".