إقتصاد
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
Lebanon 24
16-09-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار
الذهب
ارتفاعا قياسيا اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3680.17 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3718.80 دولار، وفق وكالة "
رويترز
".
