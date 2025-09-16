28
إقتصاد
فورد تعتزم شطب 1000 وظيفة
16-09-2025
07:37
أعلنت شركة
فورد
الأميركية لصناعة السيارات الثلاثاء، أنها تعتزم شطب 1000 وظيفة في مصنعها الألماني في
كولونيا
في مطلع عام 2026، مشيرة إلى ضعف الطلب على السيارات الكهربائية.
وأضافت فورد أن الإنتاج في المدينة الواقعة غرب
ألمانيا
سيتحول من نظام فترتي العمل إلى نظام الفترة الواحدة ابتداء من شهر كانون الثاني المقبل، وذلك بعد أقل من عام من إعلان الشركة عن اعتزامها تطبيق إجراءات واسعة النطاق لخفض التكاليف في المصنع.
وبحسب الخطط المقترحة في عام 2024، فمن المقرر أن يتم شطب 2900 وظيفة بحلول نهاية عام 2027، أي ما يعادل ربع الوظائف في مصنع فورد في كولونيا.
ومن المتوقع أن يحصل الموظفون الذين سيتركون العمل طواعية، على مكافآت نهاية خدمة مرتفعة نسبيا. (سكاي نيوز عربية)
