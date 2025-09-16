Advertisement

إقتصاد

اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:56
صعد اليورو لأعلى مستوى له في 4 سنوات حيث يستعد المتداولون لاحتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة هذا الأسبوع.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوى منذ الأول من تموز الماضي، مسجلة مكاسب بلغت 0.5% لتصل إلى 1.1818 دولار. وبذلك يعزز اليورو مكاسبه بنحو 14% خلال عام 2025، في أفضل أداء له خلال تسعة أشهر على الإطلاق.

وقد يشكل تجاوز مستوى 1.1829 دولار أعلى مستوى منذ أيلول 2021، فيما تشير توقعات السوق إلى أن هذا الإنجاز قد يمهد الطريق لاختبار مستوى 1.20 دولار الذي يترقبه المتداولون عن كثب. (روسيا اليوم) 
