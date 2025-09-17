27
إقتصاد
ما جديد أسعار الذهب والدولار؟
Lebanon 24
17-09-2025
|
01:19
A-
A+
A+
A-
تراجع
الذهب
اليوم الأربعاء بنسبة 0.2% إلى 3681.23 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، بعدما لامس أمس الثلاثاء مستوى قياسيًا تاريخيًا بلغ 3702.95 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول إلى 3718.90 دولار.
وجاء التراجع نتيجة ارتفاع طفيف في الدولار وعمليات جني أرباح، بعدما استفاد المعدن النفيس في الجلسة السابقة من رهانات قوية على خفض أسعار الفائدة الأميركية.
المحلل
تيم ووترر
أوضح أن تجاوز الذهب حاجز 3700 دولار جاء مدعومًا بضعف العملة الأميركية وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي. لكنه أشار إلى أن جني الأرباح حدّ من المكاسب، مضيفًا: "إذا تبنّى
الفيدرالي
لهجة شديدة التيسير، فقد نشهد موجة صعود جديدة للذهب".
المستثمرون يترقبون قرار
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بخفض ربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل. وستكون تصريحات
جيروم باول
محط أنظار الأسواق، خصوصًا حول وتيرة الخفض المقبلة، في ظل دعوات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لإجراء تقليص "أكبر" للفائدة.
على صعيد آخر، ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust – أكبر صندوق مدعوم بالذهب عالميًا – إلى 979.95 طن مقابل 976.80 طن في اليوم السابق، ما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر.
أما
المعادن
النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة 1.3% إلى 41.98 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1392.25 دولار، والبلاديوم 0.5% إلى 1182.21 دولار.
وفي سوق العملات، استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات أمام اليورو، مع ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي. وبلغ اليورو 1.1858 دولار، فيما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3649 دولار.
ويرى خبراء "ING" أن خفضًا بواقع 25 نقطة أساس سيكون ضمن التوقعات، بينما أي خفض بمقدار 50 نقطة أساس قد يقلب موازين السوق ويمنح باول مساحة لاتخاذ موقف أكثر تشددًا لاحقًا.
