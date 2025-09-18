30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب
Lebanon 24
18-09-2025
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصلت أسعار
الذهب
خسائرها، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض
مجلس الاحتياطي الاتحادي
سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.
Advertisement
بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار، أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 3688.10 دولار، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
مواضيع ذات صلة
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
Lebanon 24
ارتفاع قياسي للذهب مع تراجع الدولار
18/09/2025 12:54:46
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
18/09/2025 12:54:46
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
18/09/2025 12:54:46
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
Lebanon 24
مع تراجع الدولار.. الذهب يسجل ارتفاعاً جديداً
18/09/2025 12:54:46
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الاتحادي
رويترز
الذهب
غرين
تيسي
19 ب
تابع
قد يعجبك أيضاً
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
04:32 | 2025-09-18
18/09/2025 04:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أسعار الفائدة التي خفضها "الفيدرالي" الأميركي؟
Lebanon 24
ما هي أسعار الفائدة التي خفضها "الفيدرالي" الأميركي؟
03:53 | 2025-09-18
18/09/2025 03:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار الفائدة الأميركية.. استقرار في سعر الدولار
Lebanon 24
بعد قرار الفائدة الأميركية.. استقرار في سعر الدولار
01:38 | 2025-09-18
18/09/2025 01:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
01:22 | 2025-09-18
18/09/2025 01:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا جديد ورقة الـ100 دولار القديمة في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا جديد ورقة الـ100 دولار القديمة في لبنان
16:00 | 2025-09-17
17/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:32 | 2025-09-18
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
03:53 | 2025-09-18
ما هي أسعار الفائدة التي خفضها "الفيدرالي" الأميركي؟
01:38 | 2025-09-18
بعد قرار الفائدة الأميركية.. استقرار في سعر الدولار
01:22 | 2025-09-18
بعد خفض الفائدة الأميركية.. استقرار في أسعار النفط
16:00 | 2025-09-17
بالفيديو.. هذا جديد ورقة الـ100 دولار القديمة في لبنان
14:05 | 2025-09-17
لأول مرّة هذا العام.. البنك الفيدرالي الأميركي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 12:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24