مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب

Advertisement

واصلت أسعار خسائرها، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار، أمس الأربعاء.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 3688.10 دولار، نقلاً عن وكالة " ".