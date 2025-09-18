Advertisement

إقتصاد

مع ارتفاع الدولار .. تراجع في سعر الذهب

Lebanon 24
18-09-2025 | 01:34
واصلت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.
بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3653.54 دولار للأونصة بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار، أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.8% إلى 3688.10 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".
