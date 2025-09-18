30
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يتراجع إلى 27.7 مليار يورو
Lebanon 24
18-09-2025
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت بيانات
البنك المركزي الأوروبي
أن فائض الحساب الجاري لدول
منطقة اليورو
العشرين تراجع في
تموز
2025 إلى 27.7 مليار
يورو
بعد التعديل الموسمي، مقارنة بـ35.8 مليار يورو في حزيران. أما الأرقام غير المعدلة فأشارت إلى فائض قدره 35 مليار يورو، بانخفاض عن 38.9 مليار يورو في الشهر السابق.
Advertisement
التقرير أوضح أن الانخفاض يعود أساساً إلى تقلص الفائض في قطاع الخدمات وتراجع الدخل الأولي الذي يشمل أرباح الشركات والفوائد والتحويلات. وعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في تموز 2025، بلغ فائض الحساب الجاري ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعد الحساب الجاري مؤشراً أساسياً على قوة اقتصادات منطقة اليورو وقدرتها على تحقيق فوائض من التجارة والخدمات. ويثير التراجع الأخير تساؤلات حول تباطؤ الطلب العالمي على الخدمات الأوروبية وتراجع أرباح الشركات في ظل استمرار ضغوط التمويل المرتفعة
بعد سنوات
من التشديد النقدي للبنك المركزي
الأوروبي
.
(CNN إقتصادية)
مواضيع ذات صلة
لاغارد: الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية لن تعرقل اقتصاد منطقة اليورو
Lebanon 24
لاغارد: الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأوروبية لن تعرقل اقتصاد منطقة اليورو
18/09/2025 16:21:29
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قدمنا 25 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام لتغطية المشتريات العسكرية
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قدمنا 25 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام لتغطية المشتريات العسكرية
18/09/2025 16:21:29
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وافقنا على 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: وافقنا على 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027
18/09/2025 16:21:29
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي سيزداد أسرع من المتوقع
Lebanon 24
الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي سيزداد أسرع من المتوقع
18/09/2025 16:21:29
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي
منطقة اليورو
بعد سنوات
سنوات من
الأوروبي
أوروبي
الترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
Lebanon 24
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
08:01 | 2025-09-18
18/09/2025 08:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
Lebanon 24
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
07:47 | 2025-09-18
18/09/2025 07:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
Lebanon 24
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
07:39 | 2025-09-18
18/09/2025 07:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دبي.. بين أقوى 5 مراكز شحن بحري في العالم
Lebanon 24
دبي.. بين أقوى 5 مراكز شحن بحري في العالم
06:30 | 2025-09-18
18/09/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
Lebanon 24
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
04:32 | 2025-09-18
18/09/2025 04:32:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
Lebanon 24
تنبيه من "حرب جديدة في لبنان".. تقريرٌ أميركي يكشف
15:30 | 2025-09-17
17/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:01 | 2025-09-18
انطلاق منتدى المصارف العربية في بيروت.. ودعوات لإعادة هيكلة القطاع المالي
07:47 | 2025-09-18
بالفيديو: مفاجأة الـ50 مليار دولار في لبنان.. أمر إيجابي!
07:39 | 2025-09-18
بدعم إيطالي.. لبنان يطلق حملة وطنية لتوفير الطاقة
06:30 | 2025-09-18
دبي.. بين أقوى 5 مراكز شحن بحري في العالم
04:32 | 2025-09-18
"جمعية تجّار لبنان الشمالي" استنكرت السياسة المالية المعتمدة في مشروع الموازنة
03:53 | 2025-09-18
ما هي أسعار الفائدة التي خفضها "الفيدرالي" الأميركي؟
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 16:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24