26
o
بيروت
22
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع الادخار مؤشر جديد على تعثر تعافي الاقتصاد البريطاني
Lebanon 24
19-09-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة اقتصادية تراجع معدلات ادخار الأسر في
بريطانيا
في خضم الزيادة السريعة في تكاليف المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
Advertisement
وذكرت مؤسسة "جي إف كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الذي يرصد نوايا الادخار تراجع الشهر الجاري بواقع ثماني نقاط، وهو أكبر تراجع له هذا العام، فيما تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا
بشكل عام
بواقع نقطتين إلى سالب 19 (-19 نقطة)، بعد أن أصبح البريطانيون أكثر تشاؤما بشأن أوضاعهم الاقتصادية الخاصة والحالة الاقتصادية في البلاد، وأقل رغبة في الانفاق.
وأفادت الوكالة بأن هذه البيانات تعتبر بمثابة أنباء غير سارة لوزيرة الخزانة
راشيل ريفز
التي تأمل في انعاش الاقتصاد
البريطاني
، الذي يعتمد بقوة على سلامة الأوضاع المالية للمستهلكين.
وتتوقع شركات
الصناعات الغذائية
ارتفاع تضخم مواد البقالة إلى 6% بحلول نهاية العام، وأرجعت السبب في ذلك إلى الضرائب التي فرضتها الحكومة العمالية على أرباب العمل. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
شحادة: قرار الحكومة بتبني أهداف الورقة الأميركية مؤشر لتعافي لبنان
Lebanon 24
شحادة: قرار الحكومة بتبني أهداف الورقة الأميركية مؤشر لتعافي لبنان
20/09/2025 03:30:30
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تراجع تصنيف الجامعات الإسرائيلية بحسب مؤشر شنغهاي في ظل الحرب والمقاطعة الأكاديمية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تراجع تصنيف الجامعات الإسرائيلية بحسب مؤشر شنغهاي في ظل الحرب والمقاطعة الأكاديمية
20/09/2025 03:30:30
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام لاريجاني مؤشر لتموضع جديد على المستوى الخارجي
Lebanon 24
كلام لاريجاني مؤشر لتموضع جديد على المستوى الخارجي
20/09/2025 03:30:30
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
Lebanon 24
علامات على تعافي الكبد الدهني.. اليكم ابرزها
20/09/2025 03:30:30
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحالة الاقتصادية
الصناعات الغذائية
روسيا اليوم
راشيل ريفز
البريطاني
بريطانيا
بشكل عام
روسيا
قد يعجبك أيضاً
"دولارات جديدة" تدخل سوق لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" تدخل سوق لبنان
14:17 | 2025-09-19
19/09/2025 02:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية
Lebanon 24
زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية
13:13 | 2025-09-19
19/09/2025 01:13:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
Lebanon 24
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
09:19 | 2025-09-19
19/09/2025 09:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزمة عقوبات اوروبية جديدة على روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع وتيرة الاستغناء عن الغاز الروسي
Lebanon 24
حزمة عقوبات اوروبية جديدة على روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع وتيرة الاستغناء عن الغاز الروسي
09:08 | 2025-09-19
19/09/2025 09:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحذر من تحركات تصعيدية غير مسبوقة
Lebanon 24
رابطة موظفي الإدارة العامة تحذر من تحركات تصعيدية غير مسبوقة
08:49 | 2025-09-19
19/09/2025 08:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه
06:08 | 2025-09-19
19/09/2025 06:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:17 | 2025-09-19
"دولارات جديدة" تدخل سوق لبنان
13:13 | 2025-09-19
زيادة واردات ألمانيا من الصين تُقلص فائض التجارة الخارجية الألمانية
09:19 | 2025-09-19
"لقاء لبناني – عراقي رفيع بين البساط والسوداني
09:08 | 2025-09-19
حزمة عقوبات اوروبية جديدة على روسيا.. الاتحاد الأوروبي يعتزم تسريع وتيرة الاستغناء عن الغاز الروسي
08:49 | 2025-09-19
رابطة موظفي الإدارة العامة تحذر من تحركات تصعيدية غير مسبوقة
08:30 | 2025-09-19
في خطوة تهدف إلى المساعدة في تمويل الاستثمارات اللازمة.. الاتحاد الأوروبي يتحرك نحو فكرة الديون المشتركة للتكتل
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
20/09/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24