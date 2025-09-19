تراجع الادخار مؤشر جديد على تعثر تعافي الاقتصاد البريطاني

Advertisement

كشفت دراسة اقتصادية تراجع معدلات ادخار الأسر في في خضم الزيادة السريعة في تكاليف المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.وذكرت مؤسسة "جي إف كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الذي يرصد نوايا الادخار تراجع الشهر الجاري بواقع ثماني نقاط، وهو أكبر تراجع له هذا العام، فيما تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا بواقع نقطتين إلى سالب 19 (-19 نقطة)، بعد أن أصبح البريطانيون أكثر تشاؤما بشأن أوضاعهم الاقتصادية الخاصة والحالة الاقتصادية في البلاد، وأقل رغبة في الانفاق.وأفادت الوكالة بأن هذه البيانات تعتبر بمثابة أنباء غير سارة لوزيرة الخزانة التي تأمل في انعاش الاقتصاد ، الذي يعتمد بقوة على سلامة الأوضاع المالية للمستهلكين.وتتوقع شركات ارتفاع تضخم مواد البقالة إلى 6% بحلول نهاية العام، وأرجعت السبب في ذلك إلى الضرائب التي فرضتها الحكومة العمالية على أرباب العمل. (روسيا اليوم)