Advertisement

إقتصاد

النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

Lebanon 24
23-09-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1420706-638942687942910537.png
Doc-P-1420706-638942687942910537.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار النفط منهيةً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مع تقييم الأسواق لتزايد التهديدات على تدفقات الإمدادات الروسية، بدءًا من الضربات الأوكرانية على أصول الطاقة وصولًا إلى احتمال فرض حظر على صادرات الديزل.
Advertisement

سجّل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8% ليستقر قرب 63 دولارًا للبرميل، في أكبر مكسب له منذ بداية أيلول. وتدرس روسيا حظر صادرات الديزل لبعض الشركات بعد سلسلة هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، ما أدى إلى انهيار حاد لعقود البنزين والديزل الآجلة في بورصة "سبايمكس" الروسية.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في "سي آي بي سي": "إذا تعذّر تصدير المنتجات من روسيا، فقد تزيد صادرات النفط الخام مؤقتًا نتيجة تراجع عمليات التكرير، لكن هذا لن يدوم طويلًا قبل أن نشهد إغلاقات".
مواضيع ذات صلة
قرار "أوبك+" والمخاوف بشأن الإمدادات الروسية.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
24/09/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
24/09/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مع تصاعد هجمات أوكرانيا على منشآت روسية.. ارتفاع في أسعار النفط
lebanon 24
24/09/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تُصدر أمر إخلاء كامل لسكان غزة مع تصاعد المخاوف من كارثة إنسانية
lebanon 24
24/09/2025 01:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوكرانية

روسيا

تكساس

الروس

الأنا

بيرة

سباي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:15 | 2025-09-23
13:50 | 2025-09-23
12:00 | 2025-09-23
09:44 | 2025-09-23
02:38 | 2025-09-23
02:05 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24