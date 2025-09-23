27












إقتصاد
النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
Lebanon 24
23-09-2025
|
16:02
ارتفعت أسعار
النفط
منهيةً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مع تقييم الأسواق لتزايد التهديدات على تدفقات الإمدادات الروسية، بدءًا من الضربات
الأوكرانية
على أصول الطاقة وصولًا إلى احتمال فرض حظر على صادرات الديزل.
سجّل خام غرب
تكساس
الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8% ليستقر قرب 63 دولارًا للبرميل، في أكبر مكسب له منذ بداية أيلول. وتدرس
روسيا
حظر صادرات الديزل لبعض الشركات بعد سلسلة هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، ما أدى إلى انهيار حاد لعقود البنزين والديزل الآجلة في بورصة "سبايمكس" الروسية.
وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في "سي آي بي سي": "إذا تعذّر تصدير المنتجات من روسيا، فقد تزيد صادرات النفط الخام مؤقتًا نتيجة تراجع عمليات التكرير، لكن هذا لن يدوم طويلًا قبل أن نشهد إغلاقات".
