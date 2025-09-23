النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

Advertisement

ارتفعت أسعار منهيةً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مع تقييم الأسواق لتزايد التهديدات على تدفقات الإمدادات الروسية، بدءًا من الضربات على أصول الطاقة وصولًا إلى احتمال فرض حظر على صادرات الديزل.سجّل خام غرب الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8% ليستقر قرب 63 دولارًا للبرميل، في أكبر مكسب له منذ بداية أيلول. وتدرس حظر صادرات الديزل لبعض الشركات بعد سلسلة هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، ما أدى إلى انهيار حاد لعقود البنزين والديزل الآجلة في بورصة "سبايمكس" الروسية.وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في "سي آي بي سي": "إذا تعذّر تصدير المنتجات من روسيا، فقد تزيد صادرات النفط الخام مؤقتًا نتيجة تراجع عمليات التكرير، لكن هذا لن يدوم طويلًا قبل أن نشهد إغلاقات".