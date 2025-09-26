Advertisement

مدفوعاً بهجمات أوكرانيا وقيود روسية.. النفط يحقق قفزة أسبوعية

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:30
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لتتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع يونيو، مدعومة بهجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا، وهو ما دفع موسكو إلى تقييد صادرات الوقود والتوجه نحو خفض إنتاج الخام.
عقود خام برنت الآجلة صعدت 0.2% أو 15 سنتاً لتسجل 69.57 دولار للبرميل عند الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% أو 23 سنتاً إلى 65.21 دولار للبرميل.

على مدى الأسبوع، قفز الخامان القياسيان بأكثر من 4%، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ 13 حزيران. وقال توني سيكامور، المحلل في "آي جي": "المكاسب دعمتها الهجمات المستمرة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية الروسية للنفط، إلى جانب تحذير حلف الناتو لروسيا بأنه مستعد للرد على أي انتهاكات لمجاله الجوي، إضافة إلى قرار موسكو بوقف صادرات رئيسية من الوقود".

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أعلن الخميس أن بلاده ستفرض حظراً جزئياً على صادرات الديزل حتى نهاية العام، مع تمديد الحظر المفروض مسبقاً على صادرات البنزين. تراجع قدرات التكرير دفع موسكو إلى تقليص إنتاج الخام، في وقت تواجه فيه عدة مناطق روسية نقصاً في أنواع مختلفة من الوقود.

الخامان سجلا هذا الأسبوع أعلى مستوياتهما منذ 1 آب، مدفوعين أيضاً بتراجع مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوعية.

لكن في المقابل، حدّت من المكاسب بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت نمواً قوياً للناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي معدل صعوداً إلى 3.8% في الربع الماضي، وهو ما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تحفظاً تجاه خفض أسعار الفائدة.

كما ضغط على الأسعار إعلان حكومة إقليم كردستان العراق نيتها استئناف صادرات النفط خلال 48 ساعة.
 
(CNN إقتصادية)
الأوكرانية

نائب رئيس

الفيدرالي

العراق

الناتو

