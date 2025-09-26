الدولار يحافظ على زخمه القوي بعد بيانات أميركية مفاجئة

Advertisement

تمسّك الدولار الأميركي بمكاسبه الكبيرة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات اقتصادية أقوى من التوقعات قلّصت الرهانات على مزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي هذا العام.مؤشر الدولار "DXY"، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع 0.6% في الجلسة السابقة بعد أن تجاوزت بيانات النمو الاقتصادي وطلبات إعانة البطالة والسلع المعمرة والمخزونات بالجملة التوقعات.الين الياباني تراجع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع بعد إعلان الرئيس الأميركي عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، بينما بقيت الأنظار على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأميركي المنتظر صدورها لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الحوافز من الفيدرالي.غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق في "بنك الوطني"، قال: "الأسواق قرأت هذه الأرقام جيداً، ورأت أن بعض النقاط الأساسية قد أُسقطت من توقعات الخفض. عندما تظهر بيانات قوية مثل التي شهدناها الخميس، يبرز السؤال: أين المشكلة؟".مؤشر الدولار استقر عند 98.473 نقطة قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، متجهاً لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.8%. الدولار ظل مستقراً عند 149.81 ين بعد اقترابه من كسر مستوى 150 للمرة الأولى منذ آب، بينما هبط اليورو إلى 1.1665 دولار.الأسواق حالياً تسعّر احتمالاً بنسبة 87.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الأول، منخفضاً عن نطاق 90%-92% قبل يومين.الأميركية أعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل معدل صعوداً إلى 3.8% بين نيسان وحزيران، مقارنة بـ3.3% في التقدير الأولي، وهو ما فاجأ معظم الاقتصاديين.في المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأساسي في لشهر أيلول بقاءه فوق 2%، ما يعزز توقعات رفع الفائدة في .أما الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ، فتشمل 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25% على الشاحنات الثقيلة، و50% على خزائن المطابخ، وسط جهود لتخفيف أثر الرسوم السابقة عبر اتفاقات تجارية ثنائية.