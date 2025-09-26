Advertisement

إقتصاد

الدولار يحافظ على زخمه القوي بعد بيانات أميركية مفاجئة

Lebanon 24
26-09-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1421694-638944729169980523.png
Doc-P-1421694-638944729169980523.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمسّك الدولار الأميركي بمكاسبه الكبيرة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات اقتصادية أقوى من التوقعات قلّصت الرهانات على مزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
Advertisement

مؤشر الدولار "DXY"، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع 0.6% في الجلسة السابقة بعد أن تجاوزت بيانات النمو الاقتصادي وطلبات إعانة البطالة والسلع المعمرة والمخزونات بالجملة التوقعات.

الين الياباني تراجع إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، بينما بقيت الأنظار على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأميركي المنتظر صدورها لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الحوافز من الفيدرالي.

غافين فريند، كبير استراتيجيي الأسواق في "بنك أستراليا الوطني"، قال: "الأسواق قرأت هذه الأرقام جيداً، ورأت أن بعض النقاط الأساسية قد أُسقطت من توقعات الخفض. عندما تظهر بيانات قوية مثل التي شهدناها الخميس، يبرز السؤال: أين المشكلة؟".

مؤشر الدولار استقر عند 98.473 نقطة قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، متجهاً لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.8%. الدولار ظل مستقراً عند 149.81 ين بعد اقترابه من كسر مستوى 150 للمرة الأولى منذ آب، بينما هبط اليورو إلى 1.1665 دولار.

الأسواق حالياً تسعّر احتمالاً بنسبة 87.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في تشرين الأول، منخفضاً عن نطاق 90%-92% قبل يومين.

وزارة التجارة الأميركية أعلنت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل معدل صعوداً إلى 3.8% بين نيسان وحزيران، مقارنة بـ3.3% في التقدير الأولي، وهو ما فاجأ معظم الاقتصاديين.

في المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأساسي في طوكيو لشهر أيلول بقاءه فوق 2%، ما يعزز توقعات رفع الفائدة في اليابان.

أما الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، فتشمل 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية، و25% على الشاحنات الثقيلة، و50% على خزائن المطابخ، وسط جهود لتخفيف أثر الرسوم السابقة عبر اتفاقات تجارية ثنائية.
 
(رويترز)
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية
lebanon 24
26/09/2025 12:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الزخم الاميركي والعين على سوريا
lebanon 24
26/09/2025 12:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيتكوين تقترب من أعلى مستوياتها مع صعود الدولار قبيل بيانات التضخم
lebanon 24
26/09/2025 12:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الدولار وسط بيانات توظيف مخيبة
lebanon 24
26/09/2025 12:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التجارة

دونالد ترامب

الفيدرالي

أستراليا

اليابان

الرئيسي

دونالد

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:04 | 2025-09-26
03:43 | 2025-09-26
03:00 | 2025-09-26
02:54 | 2025-09-26
02:42 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24