الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار قبل بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار يوم الجمعة، بعدما عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية الدولار، ما قلل من التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي ، وذلك قبيل صدور تقرير التضخم الأميركي.الذهب في المعاملات الفورية انخفض 0.2% إلى 3,741.21 دولار للأونصة عند الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 3,771.30 دولار. ورغم التراجع، يظل الذهب مرتفعاً بنسبة 1.6% منذ بداية الأسبوع.مؤشر الدولار الأميركي حام قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، ما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة على المشترين خارج .تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في "كيه سي إم تريد"، أوضح: "عودة الدولار إلى قوته تمثل عقبة أمام الذهب في مسعاه لبلوغ مستوى 3,800 دولار"، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس الأميركي عن رسوم جمركية جديدة قد يحد من أي تراجع حاد للذهب.الرسوم الجديدة، المقرر تطبيقها بدءاً من 1 تشرين الأول، شملت مجموعة واسعة من السلع المستوردة.بيانات الخميس أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية، إلى جانب نمو مفاجئ للناتج المحلي الإجمالي بدعم من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.الأنظار الآن تتجه إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقرر صدوره اليوم عند 12:30 بتوقيت غرينتش، والمتوقع أن يسجل ارتفاعاً شهرياً 0.3% وزيادة سنوية 2.7% في آب.الفضة انخفضت 0.6% إلى 44.96 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.6% إلى 1,553.35 دولار مقترباً من أعلى مستوى في 12 عاماً، وصعد البلاديوم 1.4% مسجلاً 1,267.13 دولار. الثلاثة جميعها أنهت الأسبوع بمكاسب ملحوظة.