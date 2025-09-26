Advertisement

إقتصاد

قفزة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا

Lebanon 24
26-09-2025 | 12:08
تستهدف مصر زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بنسب ملحوظة إلى روسيا خلال العام الجاري في إطار تطوير علاقات التعاون الروسي المصري.
وأكد مساعد وزير الزراعة للخدمات والمتابعة أحمد عضام، أن صادرات البطاطس المصرية سجلت مستوى قياسياً هذا العام بتجاوزها 1.3 مليون طن، بزيادة تقدر بأكثر من 600 ألف طن عن الموسم السابق. وأشار إلى أن روسيا استوعبت وحدها قرابة نصف مليون طن من هذه الصادرات، مقارنة بأقل من 200 ألف طن العام الماضي، مما يمثل نمواً يفوق 20%.

من جهة أخرى، كشف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن روسيا تتصدر قائمة مستوردي الحاصلات الزراعية المصرية بحجم صادرات بلغ مليون طن بقيمة 570 مليون دولار حتى نهاية يوليو 2025. وأوضح أن العلاقات مع السوق الروسية مستقرة منذ أكثر من عقدين، مع وجود قنوات اتصال مباشرة بين سلطات الحجر الزراعي في البلدين.

وفي سياق متصل، توقع تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع إلى روسيا بنسبة 50% لتصل إلى 129 مليون دولار بنهاية 2025. وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية قفزت 53% خلال النصف الأول من 2025 لتسجل 64 مليون دولار.

يأتي هذا في وقت تراجع فيه إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.7% خلال النصف الأول من 2025، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجلت الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفاعاً بنسبة 42.6% لتصل إلى 549.4 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات من روسيا بنسبة 18.3%. (اليوم السابع)
