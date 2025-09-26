دعم الرواتب في سوريا.. منحة خليجية لتعزيز الاستقرار المالي

Advertisement

أكد السوري محمد يسر برنية أن المنحة المقدمة من وقطر لدعم موازنة الدولة ، سيتم توجيهها بصورة رئيسة لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.وأعرب وزير المالية السوري عن خالص الشكر والتقدير للمملكة ودولة قطر، وذلك تقديرا للمنحة الكريمة المشتركة التي قدمها البلدان الشقيقان لدعم فاتورة الأجور والرواتب في .وبلغت قيمة المنحة 29 مليون دولار شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة من شأنها دعم استقرار القطاع العام السوري.وقال برنية: "تأتي هذه المبادرة انسجاما مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة".وأضاف برنية: "نتطلع للمزيد من التعاون في قادم الأيام مع كل من صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا".و جرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، مع برنامج الإنمائي من جهة أخرى، لتقديم منحة تدعم موازنة الدولة، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. (روسيا اليوم)