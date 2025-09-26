Advertisement

إقتصاد

دعم الرواتب في سوريا.. منحة خليجية لتعزيز الاستقرار المالي

Lebanon 24
26-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1421948-638945159477495461.jpg
Doc-P-1421948-638945159477495461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة المقدمة من السعودية وقطر لدعم موازنة الدولة السورية، سيتم توجيهها بصورة رئيسة لدعم بند الأجور والرواتب في القطاعات الاجتماعية.
Advertisement
وأعرب وزير المالية السوري عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وذلك تقديرا للمنحة الكريمة المشتركة التي قدمها البلدان الشقيقان لدعم فاتورة الأجور والرواتب في سوريا.
وبلغت قيمة المنحة 29 مليون دولار شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر، في خطوة من شأنها دعم استقرار القطاع العام السوري.
وقال برنية: "تأتي هذه المبادرة انسجاما مع جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية وترسيخ مقومات الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي الشامل، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة".
وأضاف برنية: "نتطلع للمزيد من التعاون في قادم الأيام مع كل من صندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سوريا".
و جرى التوقيع على المبادرة السعودية القطرية من قبل كل من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية من جهة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جهة أخرى، لتقديم منحة تدعم موازنة الدولة، وذلك في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الكتيبة الإسبانية في "اليونيفيل" في دعم لمركز الدفاع المدني: مشروع لتعزيز الأمان والاستقرار
lebanon 24
27/09/2025 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة خليجية من نيويورك: تضامن مع قطر وتأكيد على الاستقرار الإقليمي
lebanon 24
27/09/2025 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
lebanon 24
27/09/2025 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماعات لوزير الماليّة لمُعالجة الأثر المترتب على الرواتب جراء الأزمة الإقتصاديّة
lebanon 24
27/09/2025 11:01:03 Lebanon 24 Lebanon 24

العربية السعودية

الأمم المتحدة

وزير المالية

روسيا اليوم

السعودية

نيويورك

السورية

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:50 | 2025-09-27
01:41 | 2025-09-27
16:32 | 2025-09-26
14:00 | 2025-09-26
12:08 | 2025-09-26
09:39 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24