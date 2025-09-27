27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المغرب الائتماني
Lebanon 24
27-09-2025
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف
المغرب
الائتماني إلى "BBB-/A-3"، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود إلى السياسات السليمة التي ينتهجها المغرب على مستوى الاقتصاد الكلي، في ظل نظرة مستقبلية مستقرة.
Advertisement
وقالت الوكالة إن الأداء الاقتصادي للمغرب في الآونة الأخيرة، إلى جانب النظرة المستقبلية، مدعومان بمزيج من السياسات المتوازنة، وزخم قوي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إصلاحات في الموازنة.
وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة في المغرب إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الحكومية.
مواضيع ذات صلة
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
Lebanon 24
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
27/09/2025 20:07:11
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بنظرة مستقرة.. "S&P" ترفع تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية
Lebanon 24
بنظرة مستقرة.. "S&P" ترفع تصنيف لبنان الائتماني بالعملة المحلية
27/09/2025 20:07:11
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد الاضطرابات.. "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
Lebanon 24
مع تصاعد الاضطرابات.. "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
27/09/2025 20:07:11
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال تكشف: ترامب يعتزم إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"
Lebanon 24
وول ستريت جورنال تكشف: ترامب يعتزم إعادة تصنيف الماريغوانا مخدراً "أقل خطورة"
27/09/2025 20:07:11
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المستقبل
جمالي
إيرا
الوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
كوريا الجنوبية ترفض مقترح ترامب لخفض الرسوم الجمركية
Lebanon 24
كوريا الجنوبية ترفض مقترح ترامب لخفض الرسوم الجمركية
09:55 | 2025-09-27
27/09/2025 09:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
Lebanon 24
دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
08:02 | 2025-09-27
27/09/2025 08:02:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أي عاصمة تتصدر قائمة العواصم الأغلى عالميًا في إيجارات الشقق؟
Lebanon 24
أي عاصمة تتصدر قائمة العواصم الأغلى عالميًا في إيجارات الشقق؟
05:25 | 2025-09-27
27/09/2025 05:25:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 42 سنتاً فقط.. إيلون ماسك يبيع منصة "غروك" للحكومة الأميركية
Lebanon 24
مقابل 42 سنتاً فقط.. إيلون ماسك يبيع منصة "غروك" للحكومة الأميركية
04:40 | 2025-09-27
27/09/2025 04:40:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
Lebanon 24
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
03:50 | 2025-09-27
27/09/2025 03:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
Lebanon 24
عن الرواتب.. معلومة جديدة!
14:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
Lebanon 24
"قذائف إسرائيلية" في برج حمود.. "أمن الدولة" ضبطها!
14:11 | 2025-09-26
26/09/2025 02:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
Lebanon 24
"حصرية السلاح" أولى ضحايا صخرة الروشة
09:00 | 2025-09-27
27/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن ملف تجمع صخرة الروشة.. ماذا كشفت؟
13:09 | 2025-09-26
26/09/2025 01:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
اشتباك مسلح قرب المدينة الرياضية.. ما القصّة؟
17:00 | 2025-09-26
26/09/2025 05:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:55 | 2025-09-27
كوريا الجنوبية ترفض مقترح ترامب لخفض الرسوم الجمركية
08:02 | 2025-09-27
دولة عربية تعلن عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار
05:25 | 2025-09-27
أي عاصمة تتصدر قائمة العواصم الأغلى عالميًا في إيجارات الشقق؟
04:40 | 2025-09-27
مقابل 42 سنتاً فقط.. إيلون ماسك يبيع منصة "غروك" للحكومة الأميركية
03:50 | 2025-09-27
للأسبوع الثالث.. أسعار النفط تسجل مكاسب متتالية
01:41 | 2025-09-27
بعد توقف استمر أكثر من عامين.. استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
27/09/2025 20:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24