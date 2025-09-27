مع نظرة مستقبلية مستقرة.. "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المغرب الائتماني

Advertisement

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف الائتماني إلى "BBB-/A-3"، مشيرة إلى أن هذا القرار يعود إلى السياسات السليمة التي ينتهجها المغرب على مستوى الاقتصاد الكلي، في ظل نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت الوكالة إن الأداء الاقتصادي للمغرب في الآونة الأخيرة، إلى جانب النظرة المستقبلية، مدعومان بمزيج من السياسات المتوازنة، وزخم قوي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إصلاحات في الموازنة.وتوقعت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة في المغرب إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بدعم من ارتفاع الإيرادات الحكومية.