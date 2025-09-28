Advertisement

إقتصاد

بالصورة: من هي أصغر مليارديرة في العالم؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 04:29
أعلنت مجلة فوربس أن رائدة الأعمال لوسي غُو أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في العالم، لتحلّ محل المغنية الأميركية تايلور سويفت (35 عاماً) التي احتفظت باللقب منذ أواخر 2023.
ولوسي غُو، المولودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو لأبوين مهاجرين من الصين، درست علوم الحاسب وتفاعل الإنسان مع الحاسوب في جامعة كارنيغي ميلون لكنها انسحبت قبل عام واحد من التخرج.
 
وفي عام 2016، شاركت غُو في تأسيس شركة Scale AI حيث أشرفت على العمليات وتصميم المنتجات، قبل أن تغادر بسبب خلافات في الإدارة. ثم أسست منصتها الجديدة Passes، شبكة اجتماعية تمكّن صناع المحتوى والمؤثرين من تحقيق الدخل، ويعود معظم صافي ثروتها البالغ 1.4 مليار دولار إلى حصصها في "سكيل AI" و"Passes".

كما اختيرت غُو ضمن قائمة فوربس للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن 30 في عام 2018، وتعد اليوم واحدة من ست نساء فقط في العالم حققن ثرواتهن بأنفسهن، إلى جانب تايلور سويفت، دانييلا أمودي، ميلاني بيركنز، ريهانا، ولو يي ون. (العربية)
