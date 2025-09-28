بالصورة: من هي أصغر مليارديرة في العالم؟

أعلنت أن رائدة الأعمال لوسي غُو أصبحت أصغر مليارديرة عصامية في العالم، لتحلّ محل الأميركية (35 عاماً) التي احتفظت باللقب منذ أواخر 2023.ولوسي غُو، المولودة في منطقة خليج سان لأبوين مهاجرين من ، درست علوم الحاسب وتفاعل الإنسان مع الحاسوب في جامعة كارنيغي ميلون لكنها انسحبت قبل عام واحد من التخرج.

وفي عام 2016، شاركت غُو في تأسيس شركة Scale AI حيث أشرفت على العمليات وتصميم المنتجات، قبل أن تغادر بسبب خلافات في الإدارة. ثم أسست منصتها الجديدة Passes، شبكة اجتماعية تمكّن صناع المحتوى والمؤثرين من تحقيق الدخل، ويعود معظم ثروتها البالغ 1.4 مليار دولار إلى حصصها في "سكيل AI" و"Passes".كما اختيرت غُو ضمن قائمة فوربس للشباب الأكثر تأثيراً تحت سن 30 في عام 2018، وتعد اليوم واحدة من ست نساء فقط في العالم حققن ثرواتهن بأنفسهن، إلى جانب تايلور سويفت، أمودي، ميلاني بيركنز، ريهانا، ولو يي ون. (العربية)