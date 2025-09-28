تحالف سعودي إماراتي يقترب من شراء معلم بارز في القاهرة

Advertisement

ونقل موقع " 24" عن مصادره أن التحالف ، الذي يضم عمالقة في قطاع العقارات، يخطط لتحويل الموقع الممتد على نحو 93 فداناً في شارع صلاح سالم إلى مجمع تجاري وسكني وإداري "أيقوني" غير مسبوق في مصر، ضمن استراتيجية البنك لإعادة هيكلة أصوله وتسديد ديونه المتراكمة.وبحسب المصادر، من المتوقع إتمام الصفقة خلال أشهر قليلة مع فرض رسوم دخول مؤقتة على الأرض لتسهيل التحضيرات، بعد أن بدأ التحالف مشاوراته منذ أسابيع عبر مستشاره الاقتصادي في مصر وقدّم عرضاً رسمياً للجهات الحكومية المعنية.وكان المصري قد وافق عام 2020 على تخصيص أرض المعارض لبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات مستحقة على الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة القومية لسكك حديد مصر.وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخليجية التي بلغت 15 مليار دولار عام 2024، وسط تحديات اقتصادية تشمل التضخم وأزمة الديون. وتُعد أرض المعارض بمدينة نصر، التي تأسست في الستينيات وتحوّلت عام 1980 إلى مركز يستضيف معارض دولية سنوياً، أحد أبرز معالم القاهرة الحضرية ومقصداً رئيسياً للفعاليات الاقتصادية والتجارية. (روسيا اليوم)