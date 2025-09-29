Advertisement

إقتصاد

مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:39
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لتحوم حول أعلى مستوياتها التاريخية، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3776.72 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولار الأسبوع الماضي. بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.
