مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية

Advertisement

ارتفعت أسعار اليوم الإثنين لتحوم حول أعلى مستوياتها التاريخية، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة التوقعات بأن الأمريكي سيواصل خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.وبحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3776.72 دولار للأوقية، بعد أن لامس مستوى قياسيًا عند 3790.82 دولار الأسبوع الماضي. بينما استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3806.20 دولار.وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.