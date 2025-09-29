28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تراجع في أسعار الدولار
Lebanon 24
29-09-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذ الدولار موقفًا دفاعيًا اليوم الإثنين قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية
الأمريكية
، التي يُرتقب أن توضح مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي
الفيدرالي
، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.
Advertisement
وتراجع الدولار 0.2% أمام الين ليصل إلى 149.24 ين، بعدما ارتفع بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. كما صعد اليورو 0.15% إلى 1.1717 دولار، والجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.3418 دولار.
ويركّز المستثمرون على خطر توقف أنشطة حكومية اعتبارًا من الأربعاء، إذا فشل
الكونغرس
في إقرار تشريع التمويل قبل نهاية السنة المالية الحالية يوم الثلاثاء، ما قد يعرقل صدور بيانات حيوية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.
مواضيع ذات صلة
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
وسط ارتفاع الدولار.. تراجع في أسعار الذهب
29/09/2025 10:24:33
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار
Lebanon 24
مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأميركية.. تراجع في سعر الدولار
29/09/2025 10:24:33
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعدما سجلت أعلى مستوياتها.. تراجع في أسعار النفط
29/09/2025 10:24:33
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
Lebanon 24
أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات الأميركية
29/09/2025 10:24:33
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الجنيه الإسترليني
الأمريكية
الفيدرالي
الكونغرس
أمريكي
لين لي
فيدرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
Lebanon 24
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
01:40 | 2025-09-29
29/09/2025 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
01:23 | 2025-09-29
29/09/2025 01:23:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
Lebanon 24
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
00:39 | 2025-09-29
29/09/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تحالف سعودي إماراتي يقترب من شراء معلم بارز في القاهرة
Lebanon 24
تحالف سعودي إماراتي يقترب من شراء معلم بارز في القاهرة
23:00 | 2025-09-28
28/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
Lebanon 24
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
16:59 | 2025-09-28
28/09/2025 04:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
Lebanon 24
فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات
06:02 | 2025-09-28
28/09/2025 06:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:40 | 2025-09-29
أكثر من 20 مليون ألماسة في أسبوع.. الصين تصنع ما تحتاج الأرض مليار سنة لإنتاجه
01:23 | 2025-09-29
على وقع خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج.. تراجع في أسعار النفط
00:39 | 2025-09-29
مدعومًا بتراجع الدولار.. الذهب يلامس مستويات قياسية
23:00 | 2025-09-28
تحالف سعودي إماراتي يقترب من شراء معلم بارز في القاهرة
16:59 | 2025-09-28
الذهب يُحلّق لمستويات تاريخية والفضة تتألق بارتفاع قياسي
16:41 | 2025-09-28
الجمهوريون يحمّلون الديمقراطيين مسؤولية إغلاق الحكومة الأميركية الوشيك
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 10:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24