إقتصاد

تراجع في أسعار الدولار

Lebanon 24
29-09-2025 | 00:40
اتخذ الدولار موقفًا دفاعيًا اليوم الإثنين قبيل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي يُرتقب أن توضح مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية.
وتراجع الدولار 0.2% أمام الين ليصل إلى 149.24 ين، بعدما ارتفع بأكثر من 1% الأسبوع الماضي. كما صعد اليورو 0.15% إلى 1.1717 دولار، والجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.3418 دولار.

ويركّز المستثمرون على خطر توقف أنشطة حكومية اعتبارًا من الأربعاء، إذا فشل الكونغرس في إقرار تشريع التمويل قبل نهاية السنة المالية الحالية يوم الثلاثاء، ما قد يعرقل صدور بيانات حيوية مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.
